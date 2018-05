La Roma è stata eliminata dalla Champions League ad un passo dalla finale e con epilogo che ha qualcosa di familiare con molti thriller: il 4-2 della gara dell'Olimpico non è riuscito a ribaltare, ne tantomeno pareggiare il 5-2 dell'andata ma resta l'amaro in bocca per un doppio confronto che sembrava alla portata dei giallorossi. Una piccolissima consolazione, che mette un marchio a fuoco sulla bella cavalcata europea degli uomini di Eusebio Di Francesco, è arrivata dal raggiungimento del quarto posto nel ranking UEFA, che fa riferimento ai risultati di quest'anno, e ha permesso di portarsi a più 2 sulla Juventus e di agganciare a quota 25 il Barcellona. Sopra la squadra giallorossa ci sono solo le due finaliste, Liverpool e Real, oltre al Bayern che è stato eliminato dai blancos qualche ora prima dei capitolini. Dopo le semifinali di Champions League, la Roma ha fatto un ottimo passo anche ranking Uefa generale. Si tratta di un riconoscimento importante per una squadra che negli ultimi anni non aveva dato grande prove si maturità in Europa mentre quest'anno è parsa più a sui agio nel calcio continentale che in quella di casa nostra.

RANKING UEFA STAGIONALE

1. Liverpool e Real Madrid 30.000

3. Bayern 29.000

4. Roma e Barcellona 25.000

6. Juventus e Atletico Madrid 23.000

8. Manchester City 22.000

9. Arsenal, Tottenham e Siviglia 21.000

RANKING UEFA GENERALE

Nel ranking Uefa generale la squadra giallorossa si è avvicinata sempre di più alla Top 20, che ormai è distante solo 2 punti. La squadra di Eusebio Di Francesco è a quota 64, a 2 punti dal Bayer Leverkusen.

1. Real Madrid 160.000

2. Bayern Monaco 135.000

2. Atlético Madrid 135.000

4. Barcellona 132.000

5. Juventus 126.000

6. Siviglia 113.000

7. Paris Saint-Germain 109.000

8. Manchester City 100.000

9. Arsenal 93.000

10. Borussia Dortmund 89.000

20. Bayer Leverkusen 66.000

21. Roma 64.000