Rialzarsi dopo la dolorosa sconfitta e provare a chiudere al meglio il campionato. La Roma riparte dal prossimo impegno di Cagliari e dalla corsa Champions League con la Lazio e l'Inter. Quella della "Sardegna Arena" sarà però una partita complicata (i sardi lottano per non retrocedere) e allo stesso tempo suggestiva per chi, come Radja Nainggolan, conosce bene quella terra e quei tifosi.

A margine della partita con il Liverpool, proprio il centrocampista belga ha voluto scusarsi con i tifosi per l'errore commesso in occasione del primo gol degli inglesi: una rete che ha mandato all'aria i piani di Eusebio Di Francesco. Attraverso il suo profilo Instagram, il giocatore giallorosso si è infatti rivolto ai tifosi postando una breve frase piena di rimpianto: "Orgoglioso di far parte di questa squadra, mi spiace per l’errore che ha pesato molto sul risultato finale. Si va avanti".

Il sogno Mondiale

Nonostante la doppietta, Radja Nainggolan è dunque tornato a casa con il morale sotto i tacchetti. Una reazione comprensibile e condivisa da tutti i giocatori della Roma, che sognavano di volare a Kiev per giocare la finale di Champions League. La Russia rimane comunque un obiettivo per il "Ninja" giallorosso. Nella prima sfida con i Reds, giocata ad Anfield Road, c'era in tribuna anche il commissario tecnico del Belgio: volato in Inghilterra proprio per vederlo in azione.

Le ultime partite in campionato, serviranno dunque a Nainggolan per provare a salire sull'aereo che porterà i Diavoli Rossi in Russia e tentare di ricucire il rapporto con Roberto Martinez: ct con il quale il giocatore della Roma ha avuto diversi problemi. La decisione del 44enne allenatore spagnolo, che nei mesi scorsi non convocò l'ex Cagliari per scelta tecnica, non fu infatti presa bene dal giocatore che attraverso i media protestò per la mancata convocazione.