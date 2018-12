A tre lunghezze dal quarto posto e attesa dalla difficile trasferta contro la Juventus, la Roma di Eusebio Di Francesco non può più permettersi di perdere altri punti in classifica. L'obiettivo della società giallorossa, è infatti quello di confermarsi nella prossima edizione di Champions League e poter contare sugli introiti che la coppa dalle grandi orecchie assicura ogni anno alle partecipanti.

Nel recente incontro di Boston tra James Pallotta e il direttore sportivo Monchi, è dunque emersa l'esigenza di classificarsi tra le prime quattro in campionato, per non dover sacrificare altri giocatori nella prossima estate e ripianare le eventuali perdite economiche: un problema non da poco, che ovviamente spaventa tutta la tifoseria romanista, già sul piede di guerra per le cessioni dello scorso anno.

Quali sono i giocatori che potrebbero partire

Nella malaugurata ipotesi di dover cedere alcuni big della rosa giallorossa, gli indiziati sarebbero principalmente Manolas, Under, Dzeko e Lorenzo Pellegrini. Il difensore greco, già vicino alla cessione allo Zenit un anno e mezzo fa, ha una clausola rescissoria di 36 milioni di euro e piace molto a Juventus, Chelsea e Barcellona. Come per Manolas (comprato a 13 mln), anche Under potrebbe regalare una forte plusvalenza alla Roma. Acquistato per 13,5 milioni di euro, il turco è seguito da Tottenham, Arsenal, Bayern Monaco e Manchester City e potrebbe partire per più di 40.

Discorso diverso invece per Edin Dzeko, per il quale il Chelsea arrivò ad offrire inutilmente 30 milioni di euro. Dopo la rinuncia del bosniaco nello scorso gennaio, ora sarà più difficile trovare qualcuno disposto a sborsare tale cifra. Il West Ham potrebbe offrirne forse la metà, magari inserendo Arnautovic nella trattativa. Infine c'è la situazione di Lorenzo Pellegrini da monitorare. L'ex Sassuolo ha una clausola di meno di 30 milioni, ed è seguito con interesse da Manchester United e Juventus.