La vittoria sofferta contro il Genoa, non ha rinsaldato la panchina di Eusebio Di Francesco. Anzi, il tecnico giallorosso è più che mai nel mirino della dirigenza: pronta a concedergli ancora qualche giorno per cercare di ritrovare gioco e punti. I novanta minuti dell'Olimpico hanno infatti testimoniato i problemi della squadra dell'ex allenatore del Sassuolo, e ridato voce alla contestazione della parte più calda dello stadio romano.

In caso di esonero di Di Francesco, a prendere il suo posto potrebbe essere Paulo Sousa. Il tecnico portoghese è infatti arrivato a Roma ed è stato avvistato all'ingresso di uno degli hotel più importanti della Capitale. Secondo Sky, qualora la Roma avesse perso contro il Genoa, l'ex guida tecnica del Tianjin Quanjian sarebbe stato addirittura annunciato in giornata.

La trasferta a Torino

Il gol di Cristante e l'abbaglio clamoroso preso dall'arbitro (che non ha visto la spinta di Florenzi ai danni di Pandev), hanno così rimandato l'avvicendamento in panchina, che potrebbe ancora arrivare in caso di risultato negativo della Roma nella prossima trasferta a Torino contro la Juventus. Dopo aver conosciuto la prossima rivale in Champions League, Di Francesco tornerà intanto a Trigoria per preparare il big match con i campioni d'Italia: una partita dalla quale il tecnico si aspetta ulteriori miglioramenti.

"E' stata una serata difficile e abbiamo giocato in un ambiente particolare – aveva spiegato Di Francesco, a margine della gara con il Genoa – Siamo arrivati a questo per nostro demerito, si vede che siamo ancora una squadra malata ma abbiamo tirato fuori l'orgoglio e voglia portare a casa 3 punti. Altre volte abbiamo fatto partite migliori ma non abbiamo portato a casa niente. Io cercavo tanta emotività e ho avuto risposte positive". Le stesse risposte che adesso si aspettano Pallotta e tutta la dirigenza romanista.