Dopo aver superato l'ostacolo Shakhtar Donetsk, la Roma di Eusebio Di Francesco è pronta per ospitare e affrontare una delle squadre favorite per arrivare alla finale di Kiev: il Barcellona di Ernesto Valverde. Mercoledì 4 aprile, oltre al derby inglese tra Liverpool e Manchester City, è infatti in programma anche la partita dello stadio Olimpico: impianto che si riempirà in ogni ordine di posto, per la prima sfida contro i catalani.

Come riportato dal "Corriere dello Sport", il popolo giallorosso ha infatti risposto alla grande e ha polverizzato in un'ora i tagliandi disponibili per il primo quarto di finale di Champions League. E' bastato dunque un solo giorno di vendita libera per confermare il tutto esaurito: raggiunto nonostante i problemi ai terminali, riscontrati dagli "store" autorizzati alla vendita, per i quali i tifosi romanisti hanno dovuto attendere con pazienza prima di mettere le mani sul prezioso tagliando.

Di Francesco chiede equilibrio

Una passione dilagante quella della tifoseria capitolina, che anche il tecnico Di Francesco ha potuto toccare con mano. Ospite nelle scorse ore dell'Università di Tor Vergata, per una lezione agli studenti di Scienze Motorie, il mister romanista ha commentato la caccia al tagliando dei sostenitori giallorossi.

"Da allenatore dico che c'è prima il Bologna, ma ovviamente sarà una sfida entusiasmante e siamo contenti di potercela giocare – ha dichiarato Di Francesco – Mi auguro che possa essere motivo di orgoglio quando ci rivedremo l'11 dopo la gara di ritorno. Sono sicuro che sentiremo il loro calore anche a Barcellona: l'entusiasmo che c'è non può che aiutarci. Sono occasioni rare e questo deve riempirci di orgoglio e far sentire la pressione giusta. Ma sarà importante non perdere l'equilibrio, dentro e fuori".