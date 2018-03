Barcellona-Roma, una sfida che nessuno vuole perdere, ad ogni costo. O quasi, perché anche ai sogni c'è un limite, di prezzo. Così come per il ritorno, in Capitale. E così, si sta scatenando la polemica che unisce le tifoserie azulgrana e giallorossa per i prezzi esposti dal club catalano in occasione del match al Camp Nou. Prezzi dei tagliandi in vendita agli ospiti dai 90 euro in su. Un costo considerato eccessivo di tifosi della Roma e che hanno trovato l'appoggio dei colleghi del Barça che si sono lamentati del pacchetto trasferta verso Roma.

La lettera da Roma al Barcellona

Il quotidiano capitolino "Il Romanista" ha raccolto la polemica dei tifosigiallorossi e ha mandato una lettera al Barcellona in cui si chiede al club catalano di dimostrare di essere "Mes que un Club". Perché per il quarto di finale d'andata i biglietti costano 89 euro. Se un padre volesse portare il figlio a Barcellona spenderebbe 178 euro solo di biglietto, ai quali vanno aggiunti i soldi del volo e dell'albergo. Un esborso quasi impossibile per un tifoso medio.

Il precedente in Anderlecht-Bayern

Ma la situazione creatasi in Barcellona-Roma non è un caso isolato, spesso – molto spesso – a fronte di un big match di coppa – i prezzi dei biglietti lievitano all'improvviso fino a toccare prezzi quasi assurdi. Come è accaduto a dicembre fra Anderlecht e Bayern Monaco. Con i belgi eliminati e i tedeschi qualificati i bavaresi per il settore ospiti hanno dovuto pagare 100 euro a biglietto. Molti tifosi tedeschi, per protesta, disertarono la trasferta e successivamente il Bayern Monaco decise di rimborsare 30 euro a chi aveva acquistato i biglietti. Alla fine ci fu anche l'intervento della Uefa che ha condannato l'Anderlecht a rimborsare di altri 30 euro i tifosi tedeschi.

La protesta dei catalani per Roma-Barça

Ma se da Roma partono ‘lettere' per abbassare i prezzi, proprio la trasferta in Capitale costerà moltissimo ai tifosi del Barcellona che la vorranno affrontare, scatenando una seconda protesta ‘di ritorno'. Se il biglietto per il settore ospiti per la gara di Roma dovrebbe costare 60 euro, sono i costi del pacchetto trasferta nella capitale italiana a essere impressionanti: dai 290 ai 345 euro