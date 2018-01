La sconfitta subita in casa contro l’Atalanta proprio prima della sosta, ha riacceso nuovamente i riflettori e l’attenzione sulla possibilità o meno, da parte della società, di intervenire sul mercato per limare la rosa, comunque già competitiva di Di Francesco per la sua Roma. Monchi aveva già dichiarato tempo fa di non voler assolutamente intervenire a gennaio. Magari, si potrebbe solo valutata qualche cessione, anche solo in prestito. Ma comunque la società giallorossa, a fari spenti, se vogliamo, sta cercando di chiudere qualche trattativa a basso costo capace di dare qualche alternativa in più all’ex tecnico del Sassuolo o magari intavolare già qualche trattativa per il mese di giugno.

Tanti i nomi caldi con lo stesso Di Francesco che avrebbe tanto desiderio di allenare nuovamente Domenico Berardi, il suo pupillo, che in neroverde ha fatto davvero con lo stesso DiFra in panchina. E allora andiamo a vedere quali potrebbero essere i movimenti in entrata sul mercato da parte della Roma a gennaio e a giugno, ma anche il colpo sognato dai giallorossi.

Le trattative più calde per gennaio.

E allora, se volessimo ipotizzare ad una sorta di acquisto da parte dei giallorossi per il mercato di gennaio la priorità sarebbe l’attacco. La poca adattabilità di Schick e Defrel al ruolo di esterno destro assieme alla scarsa affidabilità di Under portano la dirigenza giallorossa a sondare in giro per l'Europa un calciatore in grado di essere una seria alternativa a Perotti e El Shaarawy. Il nome caldo è quello di Deulofeu, già passato per il Milan lo scorso campionato e oggetto del desiderio di Monchi.

in foto: Il rendimento di Deulofeu in stagione con il Barcellona (Transfermarkt)

Il catalano sta giocando poco nel Barcellona e con l'arrivo di Coutinho e il ritorno di Dembele troverà ancora meno spazio. La Roma potrebbe pensare di puntare su di lui anche se è estremamente difficile trattare col il Barça. Le richieste potrebbero essere molto alte nonostante il basso minutaggio dell'ex Milan. Però Deulofeu sarebbe il calciatore ideale per la Roma: ha tutte le caratteristiche che servono a Di Francesco per giocare con il tridente.

A giugno il mercato può decollare.

Milan, Lazio e adesso anche la Roma oltre che diversi club esteri. Il nome di Badelj è sicuramente il più caldo in questi giorni. Il giocatore, che piace a diverse squadre e non ha rinnovato il suo contratto in scadenza fra 6 mesi con la Fiorentina, è da tempo accostato anche alla Roma. I giallorossi starebbero pensando a lui per migliorare la mediana, ma non per questa finestra di mercato.

Il calciatore ha il contratto in scadenza il 30 giugno e Monchi sarebbe disposto ad aspettare fino all’estate per prenderlo poi a costo zero (concorrenza permettendo). Il centrocampista classe 1989 questa stagione sta giocando con grande continuità con Pioli, segnando anche un gol. Ma a giugno chi potrebbe davvero arrivare è Domenico Berardi.

Sarebbe lui il vero sostituto di Salah, partito in estate alla volta di Liverpool lasciando un vuoto sulla corsia di destra non facile da riempire. Per gennaio, in ogni caso, non se ne parla: la trattativa, semmai, sarà avviata per l'estate prossima anche se le pretese economiche di Squinzi dovranno calare tanto.

Un colpo per far sognare il pubblico giallorosso.

Lo sappiamo tutti, lo conosciamo e ci attendiamo dalla sue mente e dalle sue manovre, sempre un colpo a sorpresa sul mercato. Monchi ha scoperto diversi campioni nel corso della sua carriera come direttore sportivo. Ha fatto consacrare talenti di altissimo livello portando al Siviglia davvero grandi risultati. Per il mercato di gennaio ha già dichiarato di voler intervenire solo per mettere a punto qualche piccolo accorgimento e che non ci saranno stravolgimenti.

E allora il pubblico giallorosso adesso si aspetta un ‘colpo alla Monchi’. Il nome nuovo per far sognare i tifosi? Arriva direttamente dalla Francia ed è considerato uno dei più grandi talenti emergenti del calcio europeo. Lo chiamano il ‘nuovo Neymar’ e sta esplodendo al Bordeaux. Stiamo parlando dell'ex Corinthians Malcom.

in foto: Il profilo del brasiliano Malcom (Transfermarkt)

Classe 1997, 20 anni, ala di piede mancino, nazionalità brasiliana, è accostato alla Roma dalla Francia: il ds Monchi lo segue con attenzione per i giallorossi. Il suo valore di mercato attuale è di 17 milioni di euro e in questa stagione ha già realizzato 7 gol e 4 assist in 18 gare di Ligue 1. Un profilo sicuramente da tenere sott’occhio.