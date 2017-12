Nonostante un rendimento tutt'altro che positivo, Domenico Berardi continua ad essere l'uomo mercato del Sassuolo. Il duttile attaccante neroverde ha collezionato nelle ultime stagioni l'interesse di praticamente tutte le big della Serie A: in principio la Juventus, poi l'Inter e il Milan, nei mesi scorsi il Napoli e attualmente la Roma. Il suo ex allenatore Di Francesco gradirebbe e non poco la possibilità di tornare a lavorare con il classe 1994, che in stagione non è riuscito ad esprimersi ai livelli del passato.

Le ultime notizie di calciomercato su Berardi.

Nei mesi scorsi Berardi è stato al centro di un'offensiva di mercato del Napoli. La disponibilità del giocatore ad un trasferimento in azzurro, è stata però resa vana dalle richieste di Squinzi che hanno raffreddato la trattativa per l'esterno offensivo. Ecco allora che per lui, come sottolineato dal Corriere dello Sport, si è mossa la Roma, intenzionata a puntellare la rosa a disposizione di Di Francesco con un giocatore che potrebbe rappresentare l'erede di Salah. Il tecnico potrebbe così tentare il rilancio di un calciatore che ha allenato con successo a Sassuolo.

Berardi in saldo, le cifre del possibile affare di mercato con la Roma.

Difficile pensare ad un'operazione di calciomercato a gennaio tra Roma e Sassuolo per Berardi. I giallorossi proveranno a lavorare nelle prossime settimane con i vertici neroverdi per strappare una sorta di opzione in vista della prossima estate. Quello che al momento sembra certo è che difficilmente Squinzi incasserà 40 milioni per Berardi: le prestazioni non esaltanti del giocatore (2 gol in 16 partite complessive tra Campionato e Coppa) hanno contribuito ad abbassarne il prezzo del cartellino, che potrebbe ulteriormente svalutarsi in caso di rendimento negativo nella seconda parte di stagione.

L'esterno offensivo intrigato da un'eventuale trattativa con la Roma.

L'attaccante dal canto suo potrebbe gradire la possibilità di un ricongiungimento con Di Francesco e soprattutto la prospettiva di un ruolo importante nel progetto giallorosso. Il tutto impreziosito da un ingaggio superiore agli attuali 2 milioni percepiti al Sassuolo. La prossima finestra di calciomercato invernale dunque permetterà alla Roma di provare a sondare il terreno per quello che sarebbe un colpo in prospettiva.