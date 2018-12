C'è una grande sorpresa sotto l'albero di Kostas Manolas. Il difensore greco della Roma, ha infatti deciso di cambiare procuratore e di affidarsi ad uno dei più grandi agenti in circolazione: Mino Raiola. Secondo la Gazzetta dello Sport, il giallorosso avrebbe infatti interrotto il suo rapporto professionale col procuratore Ioannis Evangelopoulos e dato mandato all'italo-olandese di discutere il suo rinnovo di contratto.

Nei primi giorni di gennaio, la Roma sarà infatti impegnata nella complessa trattativa di prolungamento con Manolas, che ha un contratto fino al giugno del 2022 e una clausola rescissoria di 36 milioni di euro: decisa in occasione del precedente rinnovo del 2017. Nonostante le rassicurazioni del giocatore di Di Francesco ("Ho tre anni di contratto, sono contento e sto bene qua"), il club di Pallotta vuole comunque fare di tutto per blindare il più possibile il giocatore.

La strategia della Roma

Una strategia studiata per evitare il possibile inserimento di grandi club come Manchester United, Bayern Monaco e Juventus, che hanno già dimostrato tutto il loro interesse e che potrebbero cavalcare l'arrivo di Mino Raiola per forzare la mano, pagare i 36 milioni di euro e portar via Manolas. L'obiettivo della società giallorossa, è ovviamente quello di prolungare l'accordo, modificare l'importo della clausola rescissoria e rendere inaccessibile la strada che porta al greco.

Già procuratore di Justin Kluivert e Luca Pellegrini, Raiola diventa dunque il riferimento principale per Manolas, dopo aver recitato un ruolo importante nel suo trasferimento dalla Grecia all’Italia nell’estate del 2014. Il suo incarico mette ovviamente in agitazione il popolo giallorosso, anche se è stato lo stesso Manolas a gettare acqua sul fuoco: "I tifosi non devono essere preoccupati – ha aggiunto il difensore, dopo la sconfitta con la Juventus – Spero di continuare ad aiutare i miei compagni per fare risultati".