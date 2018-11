Il nome di Kostas Manolas torna prepotentemente nelle ultime notizie di calciomercato della Juventus. Già in passato il forte difensore greco della Roma era stato accostato ai bianconeri, che in futuro potrebbero puntare su di lui per rinforzare (e svecchiare) il proprio reparto difensivo. Il centrale giallorosso classe 1991 potrebbe infatti rappresentare in sede di trattative la prima alternativa al gioiellino olandese De Ligt per il quale l'Ajax chiede cifre elevate.

Juventus, nelle ultime notizie di calciomercato c'è Kostas Manolas

Tra gli obiettivi della Juventus, nelle ultime notizie di calciomercato, c'è dunque Kostas Manolas. Il difensore greco ha sfoderato un rendimento in crescendo con la maglia della Roma che gli ha permesso di finire nel mirino dei top club del Vecchio continente, e tra questi dei bianconeri. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, la società di corso Galileo Ferraris pensa al futuro e all'età ormai non più giovanissima di Bonucci e Chiellini (oltre che di Barzagli che potrebbe vivere la sua ultima stagione in campo). Ecco allora che il nome del classe 1991 greco è tornato caldo nelle trattative della Juventus, anche come possibile alternativa al giovane talento olandese dell'Ajax e della nazionale orange De Ligt.

Qual è il presso di Manolas, la Juventus potrebbe pagare la clausola rescissoria

Il piano di calciomercato della Juventus per Kostas Manolas è chiaro. Il calciatore greco ha una clausola rescissoria con la Roma di 36 milioni, una cifra assolutamente alla portata dei bianconeri, soprattutto in considerazione ai prezzi del difensore sul mercato. Basti pensare che il giovane talento olandese dell'Ajax De Ligt ne vale per i Lancieri più di 50. Ecco allora che la prospettiva di pagare la clausola di Manolas potrebbe rivelarsi un vero e proprio affare per la Juve che anche in passato si è resa protagonista di operazioni di mercato con la Roma, una su tutte quella legata a Pjanic.

in foto: Foto Transfertmarkt.com

Cosa farà la Roma con Manolas, il futuro del difensore greco

Tra il dire e il fare però bisogna fare i conti con la Roma che non ha nessuna intenzione di privarsi di Manolas, soprattutto alle cifre della clausola. Se il giocatore dal canto suo non ha manifestato la volontà di lasciare la Capitale, il direttore sportivo Monchi starebbe pensando ad un possibile rinnovo del contratto (attualmente in scadenza nel 2022 con ingaggio da 3 milioni a stagione) con l'eliminazione o l'aumento della clausola rescissoria.