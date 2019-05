Non c'è pace per la mamma di Nicolò Zaniolo, la giovane stella della Roma. Poche settimane dopo il furto dell'auto sotto casa (la stessa fu poi ritrovata poco dopo), nuova disavventura per Francesca Costa che è stata rapinata. Una brutta disavventura per la signora Zaniolo che è stata avvicinata da due persone a bordo di uno scooter, che le hanno rubato un orologio di lusso e la borsa. Il centrocampista della Roma ha commentato l'episodio sfogandosi su Instagram in una delle sue stories.

Roma, la mamma di Zaniolo rapinata in strada

Dopo il furto d'auto di qualche settimana fa, la mamma di Nicolò Zaniolo ha vissuto un'altra brutta esperienza. Francesca Costa, stando alla ricostruzione di Gazzetta.it, è stata rapinata in zona Eur, vicino alla sua abitazione. Due persone con il volto coperto da un casco a bordo di uno scooter si sono avvicinate alla mamma della stella della Roma e dopo averla minacciata, le hanno rubato un orologio Rolex e una borsa. La 42enne non ha opposto resistenza e ha consegnato anche le chiavi dell'auto che però non è stata presa. Dopo l'inevitabile denuncia ai carabinieri sono scattate le indagini per risalire all'identità dei due malviventi.

Lo sfogo social di Nicolò Zaniolo

A confermare il tutto ci ha pensato il centrocampista della Roma che sui social si è sfogato. In una delle sue stories su Instagram Nicolò Zaniolo ha dichiarato: "Mia mamma per la seconda volta ringrazia chi si è permesso di rubare qualcosa che non gli appartiene. Troppo facile vedere una donna sola, minacciarla e di conseguenza derubarla delle sue cose… poi non lamentatevi". Tutto da decifrare il senso di quel "poi non lamentatevi".

Altra disavventura per Francesca Costa

Per ora Francesca Costa, diventata negli ultimi mesi una vera e propria celebrità su Instagram non ha pubblicato nessuna reazione. Una situazione diversa rispetto a quella di poche settimane fa con il furto dell'auto, e sicuramente più traumatica per la signora Zaniolo. E chissà che non arrivi un altro lieto fine con la possibile restituzione dell'orologio e della borsa rubati. Nel frattempo anche i tifosi della Roma hanno fatto sentire la propria vicinanza al loro talento, oggetto dei desideri di mercato di numerosi top club in Italia e all'estero