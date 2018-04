Per la tifoseria romanista, il derby non poteva arrivare in un momento migliore. Nel giro di pochi giorni, il popolo giallorosso ha infatti visto la squadra di Di Francesco annientare il Barcellona di Leo Messi in Champions e cadere rumorosamente la Lazio in Europa League. Non sarà dunque una stracittadina come le altre per i tifosi della Roma, che sperano di poter festeggiare anche contro Immobile e compagni.

"Per noi questa partita sarà fondamentale quanto quella con il Barcellona – ha dichiarato Daniele De Rossi, ai microfoni di Roma Tv – Se non facciamo bene in queste ultime gare la Champions League non la rigiochiamo, e dato che abbiamo visto quanto è bello giocarla e dobbiamo conquistarcela in campionato". Il Liverpool può dunque aspettare. In casa Roma l'obiettivo è solo quello di battere la Lazio e tornarle davanti al terzo posto.

La strategia di Di Francesco

Reduce dalla prestigiosa vittoria nell'ottava edizione del Premio "Enzo Bearzot", Eusebio Di Francesco potrebbe riprovare il modulo e la squadra ammirata contro i catalani anche nel derby. Nel 3-4-1-2 del tecnico, Nainggolan dovrebbe agire alle spalle di Dzeko e di uno tra Under e Schick, con l'ex Sampdoria in leggero vantaggio nel ballottaggio. Contro la Lazio, il mister romanista non avrà probabilmente Perotti e Defrel: il primo alle prese con un problema al polpaccio, il secondo con una distorsione alla caviglia sinistra.

Prima della conferenza stampa di Di Francesco e della rifinitura pomeridiana a Trigoria, dalla società giallorossa hanno fatto inoltre sapere che saranno 55mila gli spettatori che prenderanno posto allo stadio Olimpico. Per la città di Roma, un'ottima risposta dopo una stagione che ha regalato molte soddisfazioni sia al club di James Pallotta che a quello di Claudio Lotito.

Le probabili formazioni