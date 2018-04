E' un momento magico per Eusebio Di Francesco. Nella settimana dell'incredibile remuntada della sua Roma contro il Barcellona in Champions, l'allenatore abruzzese è stato insignito del Premio Bearzot 2018. Un riconoscimento prestigioso per il tecnico giallorosso che raccoglie l'eredità di Maurizio Sarri, vincitore nella scorsa edizione, superando in un vero e proprio ballottaggio quel Simone Inzaghi che affronterà nel prossimo turno di Serie A nel derby capitolino.

Cos'è il Premio Bearzot

Il Premio nazionale Enzo Bearzot è un riconoscimento dedicato agli allenatori di calcio italiani promosso dall'Unione Sportiva delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) e patrocinato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) . E' stato istituito nel 2011 ed è dedicato alla memoria del commissario tecnico della Nazionale italiana campione del Mondo nel 1982 in Spagna che nella sua straordinaria carriera è stato anche presidente del Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il regolamento prevede che a scegliere inizialmente i finalisti siano tifosi e appassionati tramite il sito delle ACLI. L'assegnazione poi spetta ad una giuria composta da rappresentanti delle maggiori testate sportive italiane.

Di Francesco ha vinto il Premio Bearzot 2018

"Coraggioso, caparbio, tenace". Con queste motivazioni l'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco ha vinto il Premio Bearzot 2018. A dare l'annuncio il presidente dell'Us Acli Damiano Lembo nella conferenza stampa tenutasi in Via Allegri, a Roma. "Grazie all'Us Acli per una iniziativa che e' diventata una tradizione – ha dichiarato il commissario straordinario della Federcalcio, Roberto Fabbricini -. E' stata una riunione molto sofferta, quest'anno ci volevano due premi Bearzot, ma sono state fatte alcune considerazioni. Di Francesco ha fatto molto bene a livello europeo, ha fatto un percorso straordinario, ma anche Simone Inzaghi ha fatto un percorso eccellente: guardando le partite della Lazio ci si diverte, la sconfitta di ieri non ha pesato nella decisione. Ci vediamo il 21 maggio per la premiazione al Salone d'Onore del Coni".

Gli allenatori che hanno vinto il Premio Bearzot

L'allenatore della Roma che affronterà il Liverpool in semifinale di Champions sarà premiato nel Salone d’Onore del Coni, aRoma, il 21 maggio, alle 12 con la cerimonia che sarà trasmessa in diretta su RaiSport HD, con replica alle 23 sullo stesso canale. L'ex centrocampista abruzzese si aggiunge alla lista composta da Prandelli, Mazzarri, Montella, Ancelotti, Allegri, Ranieri e Sarri che hanno trionfato in passato. Premiato anche l'arbitro Fabio Maresca, che ha ottenuto il premio dedicato alla memoria dell'ex direttore di gara Stefano Farina scomparso improvvisamente nello scorso maggio