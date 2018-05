Mario Balotelli è pronto a lasciare la Costa Azzurra e a tornare in Italia. Il giocatore del Nizza, che si libererà a parametro zero dal club francese nei prossimi giorni, è diventato un obiettivo di mercato per molte società italiane: tra queste anche la Roma del presidente James Pallotta. Il ritorno di "Super Mario" nel nostro campionato non è però gradito a tutti, tant'è vero che nelle ultime ore è comparso uno striscione che invita il giocatore a non trasferirsi nella Capitale.

I tifosi giallorossi hanno dunque preso posizione sull'eventuale arrivo di Balotelli, con un messaggio scritto nero su bianco sul lenzuolo appeso nella notte nei pressi di Campo Testaccio: "Mezzo giocatore, uomo senza valore che si fa scudo con il suo colore. Balotelli, Roma non ti vuole!". Parole forti e inequivocabili che ora potrebbero pesare sull'eventuale trattativa tra la società romana e Mino Raiola.

I precedenti con la tifoseria romanista

Tra il giocatore più chiacchierato degli ultimi anni in Italia e gli ultrà romanisti, non corre infatti buon sangue sin dalla stagione 2008/09. I precedenti episodi tra le due parti (l'ultimo nel 2014, quando l'attaccante vestiva la maglia del Milan e fu fatto oggetto di cori discriminatori), testimoniano di come il clima intorno al giocatore non sia affatto cambiato nonostante gli anni e il riscatto di Balo con la maglia del Nizza.

L'iniziativa censurabile della frangia più estrema del tifo giallorosso, è arrivata a pochi giorni dalle ultime dichiarazioni di Eusebio Di Francesco. Il tecnico della Roma, in occasione del suo intervento televisivo a "Tiki Taka", aveva aperto la porta ad un possibile arrivo di Mario a Trigoria: "Balotelli mi piace. Lo avevo già cercato quando ero a Sassuolo. A queste cose comunque penseremo più avanti e abbiamo le idee chiare su quello che ci serve. Ma è indubbio che Balo sia un giocatore dalle grandi qualità".