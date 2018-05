Mario Balotelli potrebbe aver giocato la sua ultima stagione in Ligue 1 quest'anno: l'attaccante italiano, che ha segnato un goal a Marsiglia nell'ultima partita ma rischia una squalifica, difficilmente potrà riportare il suo Nizza in Europa League come la scorsa stagione. In ogni caso l'annata del numero 9 è stata più che positiva con 24 reti in 36 partite (due ogni 3) ed è andato a segno almeno una volta in tutte le competizioni disputate.

Il nome di Mario Balotelli è tornato sui taccuini di diversi grandi club d'Europa e il Nizza potrebbe essere stato il trampolino di lancio per ripartire dopo l'esperienza negativa al Liverpool e brutto ritorno al Milan. Mino Raiola sta facendo di tuttto per riportarlo in una squadra che farò la Champions League il prossimo anno e, secondo quanto riferito da Premium Sport News, ci sono passi avanti nella trattativa che potrebbe portare Supermario alla Roma, ovvero potremmo rivederlo di nuovo in Serie A.

Il momento si starebbe ragionando intorno ai 5 milioni di euro netti a stagione dell'attaccante ex Inter, Milan e Liverpool e sull'indennizzo da dare al Nizza perché, anche se l'attaccante ha il contratto in scadenza, Raiola si impegnò con il club francese a garantirgli un indenizzo di 10 milioni in caso di mancato rinnovo quando arrivò in Costa Azzurra.

Balotelli di nuovo in Nazionale?

Mario Balotelli potrebbe far parte del nuovo corso della Nazionale Italiana che vedrà, quasi sicuramente, Roberto Mancini in panchina e cercherà di mettere insieme un gruppo di uomini esperti, ragazzi che hanno fatto esperienze in campionati stranieri e giovani promesse del nostro calcio. L'attaccante nato a Palermo non gioca un match con l’Italia da quattro anni ed è stato sempre tenuto fuori prima da Giampiero Ventura e poi da Gigi Di Biagio nelle due amichevoli dello scorso marzo.