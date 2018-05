Roberto Mancini sarà il prossimo Commissario Tecnico della Nazionale italiana di calcio. La notizia è nell’aria da qualche giorno. L’allenatore avrebbe trovato l’accordo economico con la federazione, rappresentata dal commissario Fabbricini e dal vice Costacurta. L’annuncio dovrebbe arrivare molto presto, ma non c’è ancora l’ok dello Zenit, che non sembra molto malleabile. Il futuro selezionatore sta già pensando alla nuova nazionale, del progetto farà parte anche Mario Balotelli, che proprio Mancini fece esordire con l’Inter (all’epoca SuperMario era ancora minorenne).

Giorni di contatti febbrili in ogni direzione. La Figc ci ha provato con Ancelotti, ma l’ex di Milan e Real ha detto di no e così si è puntato con forza su Mancini, un nome molto gradito a Malagò. Il ‘Mancio’ voleva l’azzurro e ha accettato una riduzione notevole dello stipendio, guadagnerà 2 milioni netti per due anni. L’accordo è stato trovato rapidamente e ancora non si è parlato dello staff, generalmente molto corposo per Mancini. Manca ancora però l’ok dello Zenit che deve liberare l’allenatore. Il campionato russo termina il prossimo weekend e già all’inizio della prossima settimana Mancini potrebbe essere ufficialmente libero.

L’ex allenatore di Inter e Manchester City guiderà la nazionale già il 28 maggio contro l’Arabia Saudita, in un test amichevole in programma in Svizzera, poi affronterà due avversari di prima fascia la Francia di Deschamps (a Nizza il 1° giugno) e l’Olanda di Ronald Koeman (il 4 giugno a Torino). L’Italia inizierà rapidamente a prendere la forma che vuole Mancini, che dovrà lanciare i giovani e dovrà innanzitutto scegliere il modulo per la sua nazionale. Pressoché certo il ritorno in azzurro di Mario Balotelli, che da quattro anni non gioca un match con l’Italia e che misteriosamente è stato sempre tenuto fuori da Ventura e pure da Di Biagio nelle due amichevoli di marzo.