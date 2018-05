Mario Balotelli sfoggia su Instagram il suo sorriso migliore. Il motivo? L'annuncio della Figc che ha ufficializzato l'arrivo sulla panchina della Nazionale di Roberto Mancini. Il tormentone dunque è finito, e sarà l'ex mister dello Zenit il nuovo Commissario tecnico dell'Italia per i prossimi due anni, con un contratto da 2 milioni di euro a stagione. L'obiettivo è quello di rigenerare una rappresentativa che non parteciperà ai Mondiali e che avrà bisogno di una vera e propria ricostruzione. Ricostruzione che potrebbe partire proprio dal pupillo del Mancio, che non veste l'azzurro del 2014 e che si è unito via social alla sua maniera al coro di reazioni per l'investitura del nuovo selezionatore azzurro.

in foto: Il sorriso smagliante di Balotelli su Instagram dopo l’annuncio di Mancini ct (foto https://www.instagram.com/mb459/?hl=it)

Mancini nuovo ct dell'Italia, la reazione di Balotelli su Instagram

Mentre rimbalzava la notizia dell'ufficialità di Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico dell'Italia, Mario Balotelli postava una foto emblematica sul suo profilo Instagram. Un primo piano del bomber che sfodera un sorriso concupiscente, senza alcuna frase a commento. Impossibile non vedere dietro questo "ritratto" in bianco e nero la soddisfazione e le aspettative del centravanti, che ora attende più che mai una chiamata in azzurro per i prossimi impegni della Nazionale. Nazionale che gli manca dall'estate 2014 e dal match con l'Uruguay, con Conte, Ventura e il traghettatore Di Biagio che non gli hanno più permesso di indossare la maglia della nostra rappresentativa.

Perché Mancini potrebbe convocare Balotelli

Dalla parte di Balotelli ci sono sicuramente i numeri stagionali con il Nizza, ovvero 26 gol in 37 presenze e la continuità di prestazioni rispetto alla scorsa stagione. Il tutto con la percezione di un cambiamento di rotta anche a livello caratteriale. Quel carattere che proprio Mancini, ovvero l'allenatore che lo ha lanciato nel calcio che conta con l'Inter, portandolo poi con sé al Manchester City, è riuscito a domare seppur a fatica, prima del ritorno al Milan di SuperMario che si è un po' perso per strada poi.

Gli auguri a Mancini via social dei club della Serie A

E a proposito di Milan, proprio i rossoneri non hanno perso tempo per fare l'in bocca al lupo al nuovo commissario tecnico della Nazionale, in passato avversario da allenatore dell'Inter. Inter che come la Samp, club in cui da calciatore ha scritto pagine importanti di storia del calcio, ha affidato a Twitter il proprio messaggio di auguri. Dalla Roma, al Genoa e via fino agli addetti ai lavori, tanto incoraggiamento per un selezionatore che dopo un'ottima carriera in Italia e all'estero sarà chiamato ad un'impresa tutt'altro che semplice.