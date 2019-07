Sbarcato nella Capitale già da qualche giorno, Gianluca Mancini è stato ufficialmente presentato nelle scorse ore a stampa e tifosi. L'ex difensore dell'Atalanta, che alla Roma vestirà la maglia numero 23, ha parlato delle sue prime ore a Trigoria e dell'impatto con Paulo Fonseca: "A Bergamo ho passato due anni bellissimi, ma non ho avuto nessun dubbio quando mi ha chiamato la Roma – ha spiegato il difensore – Vestire questa maglia è motivo di orgoglio, darò il massimo e spero di raggiungere grandi risultati".

"Ho fatto solo 5 allenamenti, ma posso dire che è vero. In Fonseca rivedo qualcosa di Gasperini – ha aggiunto – Come intensità negli allenamenti e dispendio fisico vedo molte cose simili. Difesa alta, grande pressing, ma anche circolazione di palla e saper impostare dal basso: sono contento di stare qui e lavorare con questo mister. A gennaio ci sono state soltanto alcune chiacchierate, ma non volevo lasciare l'Atalanta a stagione in corso".

La carezza a Daniele de Rossi

"Sono tanti i giocatori che mi hanno impressionato, è una rosa molto forte. Kolarov mi faceva impressione già prima, ancor di più adesso che ci alleniamo insieme. De Rossi? Lo seguivo quando avevo 10 anni, l'ho visto vincere il mondiale, quello che ha fatto è straordinario. Essere in questo club è un motivo di orgoglio, voglio onorare al meglio la maglia".

"Il passaggio alla difesa a quattro non sarà un problema. Ho già avuto modo di cambiare in Nazionale, diciamo che sono abituato a giocare anche a quattro. Devo capire io cosa chiede il mister – ha concluso il nuovo giocatore della Roma – Il mio compagno ideale? Juan e Fazio sono grandi giocatori, devo solo imparare da loro. Io invece ho ancora da fare molta strada, sono all'inizio. Ho fatto un buon campionato, ma c'è tanto tempo per migliorare e sono contento di essere qui proprio perché potrò migliorare".