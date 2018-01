I tifosi sono sul piede di guerra, ma allo stesso tempo anche rassegnati. A Trigoria sono invece tutti pronti a salutarli per l'ultima volta. Edin Dzeko ed Emerson Palmieri sono infatti molto vicini a trasferirsi al Chelsea per 50 milioni di euro più bonus: cifra che la Roma ha giudicato sufficiente per sacrificare i due giocatori della rosa di Eusebio Di Francesco.

Nonostante le parole a margine della sfida con la Sampdoria (nella quale il bosniaco ha firmato il suo ultimo gol), il direttore sportivo Monchi sta già studiando le alternative per sostituire degnamente l'attaccante e il difensore. Fedele alla sua dichiarazione di quale giorno fa ("Lavoro ogni giorno per rinforzare la squadra"), l'ex dirigente del Siviglia è dunque impegnato ad avvicinare quei giocatori che dovrebbero prendere il posto di Dzeko ed Emerson.

I piani del direttore sportivo.

Il problema più grande, sarà quello di sostituire Edin Dzeko. Entrato nel cuore della tifoseria giallorossa grazie a decine di gol realizzati in questi anni, il bomber bosniaco lascerebbe un vuoto che per molti sarebbe incolmabile. Orfani di Mohamed Salah, che a Liverpool è esploso definitivamente, i tifosi sembrano quindi non essere più di tanto colpiti dai primi nomi che circolano: quelli di Gerard Deulofeu e di Daniel Sturridge.

Nessuno dei due, può infatti portare nella Capitale una dote di reti come quella di Dzeko: giunto alla sua rete numero 13, in 28 presenze stagionali. Secondo "Calciomercato.it", tra i nomi per l'attacco ci sarebbe anche quello di Nicola Sansone: ora al Villarreal, in precedenza al Sassuolo proprio con Di Francesco. Per quanto concerne difesa e controcampo, i fari sarebbero invece puntati su Darmian, Ziyech dell'Ajax (che ha però una valutazione di 25 milioni) e Gaston Pereiro del Psv Eindhoven