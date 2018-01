Edin Dzeko risponde a Fabio Quagliarella. La Roma ha trovato pareggio nell'extra-time nel recupero della terza giornata di Serie A dopo che la Sampdoria aveva condotto la gara per quasi un tempo grazie alla rete del bomber di Castellammare di Stabia, la sedicesima in stagione. Pareggio giusto per quanto visto in campo a Marassi con i giallorossi che hanno voluto a tutti i costi questo punto e che sono riusciti a schiacciare la Samp nella sua metà campo dopo un primo tempo un po' più equilibrato.

La gara d'andata era fissata per il 10 settembre ma non si disputò a causa degli soliti problemi del Marassi con il maltempo: quello tra i doriani e i giallorossi è il sesto match rinviato dal 2011 per le condizioni meteorologiche. Polemiche per l'assegnazione del rigore per la Samp nei minuti di recupero del primo tempo: la decisione di non fischiare fallo su Strootman e andare al VAR quasi dopo un minuto dal tocco di mano di Kolarov hanno messo parecchia carne al fuoco nei minuti seguenti alla sfida e per i prossimi giorni.

Le formazioni.

Marco Giampaolo ha recuperato Fabio Quagliarella dopo il problemino muscolare dopo la gara contro la Fiorentina e lo ha schierato al fianco del rientrante Duvan Zapata nel tandem d'attacco. Alle loro spalle Gaston Ramirez con il trio di centrocampo sempre più consolidato con Praet, Torreira e Linetty. A difesa della porta di Viviano la solita linea composta da Bereszynski, Silvestre, Ferrari e Strinic. Eusebio Di Francesco ha effettuato due cambi rispetto alla formazione che ha giocato domenica a San Siro contro l'Inter: fuori Gerson ed El Shaarawy e dentro Under e Defrel. Allison in porta; difesa composta da Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov; Nainggolan ha ritrovato il suo posto in mediana al fianco di Strootman e Pellegrini con i due nuovi innesti a supporto di Dzeko, l'uomo più chiacchierato del momento in casa giallorossa.

Quaglia la sblocca su rigore. Roma furiosa con Orsato.

È stata una partita frizzante, dove entrambe la squadre sembrano poter trovare soluzioni offensive in qualsiasi momento, e sia i blucerchiati che i giallorossi hanno lavorato per avere il possesso di palla per poi incidere in avanti con delle rapide verticalizzazioni ma il terreno di gioco dello stadio di Genova non ha aiutato la manovre di entrambe le squadre. Le vere opportunità di andare in rete sono per la Roma con Nainggolan, anticipato a pochi metri dalla porta da Silvestre; Manolas, che di testa ha mandato fuori su un buon cross di Pellegrini dalla destra, e Defrel, brutto tiro dal limite; ma è la Sampdoria a passare in vantaggio con Fabio Quagliarella che ha realizzato un calcio di rigore al minuto 47′.

Orsato ha concesso il penalty per la squadra di Marco Giampaolo solo dopo aver rivisto l'azione con il VAR ma quello che lascia più dubbi è la tempistica della decisione: i giallorossi non hanno protestato per una punizione non concessa a Strootman da cui è partita l'azione che ha portato al fallo di mano di Kolarov. Per la punta di Castellammare di Stabia è la rete numero 16 in stagione: sempre più record per il 27 del Doria che sta vivendo una seconda giovinezza.

in foto: Le Heatmap del primo tempo tra Sampdoria e Roma. (legaseriea.it)

Dzeko trova il pareggio nel finale: Roma con orgoglio.

La ripresa ha visto più o meno lo stesso andamento del primo tempo con la Roma che ha provato prendere campo e andare in verticale con giocate estemporanee mentre la Sampdoria si è più impegnata a coprirsi per poi ripartire con le sue frecce offensive. Le grandi occasioni del secondo tempo sono arrivate in momenti diversi: la prima all'inizio con Alisson che si è esibito con una grande parata su una punizione di Caprari, entrato al posto di Quagliarella, e la seconda ha visto Dzeko togliere la palla dalla testa del neo entrato Antonucci che avrebbe potuto colpire di testa con più libertà e già porta a disposizione. La Samp ha rinunciare a Dennis Praet per un probabile stiramento alla coscia sinistra: se dovesse essere confermata la prima impressione il belga potrebbe rimanere fuori un mese.

Nell'ultima parte di gara Di Francesco ha rischiato il tutto per tutto con una squadra a trazione anteriore e dopo un paio di occasioni targate Florenzi ha trovato il pareggio con Edin Dzeko che di testa ha battuto Viviano su cross del giovane Antonucci. Decima rete in campionato per il bomber bosniaco che ha timbrato il cartellino nonostante le discussioni di mercato che lo interessano in queste ultime ore. Ottimo impatto sulla gara da parte di Schick e del giovane proveniente dalla Primavera di De Rossi: entrambi hanno fatto meglio degli uomini che erano partiti titolari (Under e Defrel).

Il triplice fischio ha consegnato un punto importante al Doria in ottica Europa League e uno alla Roma in ottica Champions ma non si placheranno facilmente le polemiche per il rigore concesso alla Sampdoria. Le due squadre si rincontreranno domenica, questa volta all'Olimpico di Roma, come se fosse un doppio incontro di coppa ma non è così: si tratta di andata e ritorno di Serie A nel giro di 5 giorni. Le stranezze a cui ti mette di fronte il calendario quando non si gioca nelle date stabilite.

Il migliore: Lucas Torreira.

Questo ragazzo classe 1996 sta crescendo gara dopo gara mostrando tutte le sue qualità sia in fase di costruzione che in fase di non possesso. Lucas Torreira è un centrocampista in continuo movimento, anche ha sempre aiutato i suoi compagni nei raddoppi sugli esterni, e non disdegna di affondare i tackle gli avversari. Le doti balistiche le abbiamo ammirate nelle partite precedenti con tiro e assist magnifici e anche stasera ha sbagliato pochissimo nel servizio ai compagni (86% di passaggi riusciti). Delle 6 palle lunghe giocate 4 sono arrivate a destinazione ed è stato molto bravo anche negli uno contro uno (6 riusciti su 11 tentati). Negli ultimi giorni si è parlato di una possibile clausola rescissoria tra i 25 e i 30 milioni di euro ma se il rendimento dovesse essere questo, e con i prezzi che girano, il centrocampista uruguagio potrebbe anche vedere aumentare il suo valore.