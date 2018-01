Il capocannoniere dello scorso campionato Edin Dzeko lascerà la Roma nel mercato di gennaio. Il trasferimento è clamoroso. Il Chelsea sborserà oltre 50 milioni di euro per acquistare il bosniaco e il laterale italo-brasiliano Emerson Palmieri. Dzeko tornerà a giocare in Premier League, ma non potrà giocare in Champions avendo già giocato quest’anno con i giallorossi. Ora bisogna capire quale sarà la nuova prima punta della squadra di Di Francesco.

Schick o Defrel al posto di Dzeko.

Il 4-3-3 è il modulo di Di Francesco e non cambierà nemmeno adesso che il tecnico abruzzese non avrà più a disposizione Dzeko, che dopo un grande avvio di campionato (sette gol nelle prime sette partite) ha segnato pochissimo. Quale sarà il nuovo centravanti della Roma? Sulla carta l’erede designato è Patrik Schick. L’attaccante della Repubblica Ceca è stato pagato 42 milioni di euro e ora senza Dzeko avrà la possibilità di giocare nel suo ruolo. Ma finora quando ha giocato non ha dimostrato di aver capito gli schemi della Roma né di essere in una buona condizione fisica (solo un gol finora in Coppa Italia). L’alternativa è rappresentata da Defrel, centravanti al Sassuolo con Di Francesco e finora poco utilizzato. Mentre sugli esterni naturalmente non si toccheranno El Shaarawy e Perotti.

Berardi, Deulofeu e Babacar.

Un altro attaccante comunque arriverà in questa sessione di mercato. Difficilmente verrà presa un’altra punta centrale e si punterà su un altro esterno offensivo. D’altronde El Shaarawy e Perotti hanno come riserve il giovane Gerson e Florenzi, che Di Francesco preferisce usare in difesa. Il nome di Berardi, pupillo di Di Francesco, è stato accostato con forza alla Roma. Ma il Sassuolo lotta per la salvezza è difficilmente si proverà del suo fantasista. Più facile sarebbe prendere Deulofeu, in uscita dal Barcellona. Sullo sfondo c’è anche Babacar. Il senegalese alla Fiorentina è chiuso da Simeone e potrebbe essere una valida alternativa sia alle punte centrali che agli esterni offensivi.