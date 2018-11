La brutta sconfitta rimediata dalla Roma sul campo dell'Udinese nella 13a giornata di Serie A ha nuovamente surriscaldato la panchina di Eusebio Di Francesco. Una battuta d'arresto arrivata dopo una prestazione non esaltante che ha fatto ripiombare nell'occhio del ciclone il tecnico. Per quest'ultimo ora è il momento della verità, e sarà fondamentale per il suo futuro fare risultato nelle due super sfide che attendono la Roma, contro il Real Madrid in Champions e contro l'Inter in Serie A.

Crisi Roma, perché Di Francesco rischia la panchina

La Roma dopo il ko di Udine si trova al 7° posto in campionato, a meno 4 dall'ultimo piazzamento Champions disponibile occupato dalla Lazio. 19 i punti conquistati in virtù di 5 vittorie, 4 pareggi e altrettante sconfitte per una squadra che non era partita così male in campionato dal 2011/2012 quando in panchina c'era Luis Enrique. Ecco allora che, come spesso accade, sulla graticola è finito Eusebio Di Francesco. Quest'ultimo infatti potrebbe rischiare addirittura l'esonero in caso di mancati risultati positivi nelle due prossime partite della Roma tra Champions e Serie A.

Di Francesco si gioca la panchina della Roma contro Real Madrid e Inter

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti per la permanenza del tecnico sulla panchina della Roma potrebbero essere decisivi i prossimi due impegni. I giallorossi prima affronteranno il Real Madrid in Champions martedì 27 novembre, per una gara decisiva per la qualificazione e il primato nel gruppo, e poi l'Inter domenica 2 dicembre alle 20.30. Scontro diretto fondamentale quello contro i nerazzurri dell'ex Spalletti per risalire la china in chiave Champions League. Nel caso in cui dovesse arrivare un doppio flop, a pagare per tutto potrebbe essere Eusebio Di Francesco. Quest'ultimo infatti gode della fiducia del presidente Pallotta che però potrebbe optare però per un ribaltone per dare la proverbiale scossa. Una prospettiva però che potrebbe scatenare un effetto domino: il ds Monchi, come riportato da Il Corriere dello Sport, rassegnerebbe le sue dimissioni, in caso di esonero di Di Francesco.

I possibili sostituti di Di Francesco sulla panchina della Roma, spunta il nome di Paulo Sousa

E non mancano anche le indiscrezioni sui possibili sostituti di Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma. Un nome caldo potrebbe essere quello dell'allenatore portoghese Paulo Sousa. Quest'ultimo dopo un passato da calciatore alla Juventus, ha guidato la Fiorentina dal 2015 al 2017 prima di trasferirsi in Cina per prendere le redini del Tianjin. Un'esperienza non conclusasi nel migliore dei modi, per il classe 1970 che sarebbe intrigato dalla possibilità di un ritorno in Serie A. E' stato proprio lui ad aprire ai giallorossi in una recente intervista, in cui ha dichiarato: "Allenerei volentieri la Roma"