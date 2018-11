La Roma alla Dacia Arena ha perso la quarta partita stagionale in campionato e rischia adesso di trovarsi dopo 13 giornate già con 18 punti di ritardo dalla Juventus, e pure Napoli e Inter possono scappare. Di Francesco ha perso di nuovo contro una squadra di seconda fascia e la sconfitta è pesante anche per come è maturata, perché i giallorossi non hanno lottato, hanno quasi passivamente accettato la sconfitta. Al termine della partita l’allenatore non ha cercato alibi e ha detto di essere, letteralmente, avvelenato:

Ci è mancata determinazione e voglia di vincere la partita. Non possiamo permetterci di prendere gol da una rimessa laterale lontana dalla porta. Prima del loro gol avremmo dovuto segnare. Io sono avvelenato, un perché non ce l’ho. Siamo qui a leccarci le ferite. Queste partite vengono determinate da alcuni episodi e non siamo mai bravi a portarli dalla nostra parte. Dobbiamo cedere di più a quello che si fa.

Adesso c’è il Real Madrid sul cammino della Roma, in palio c’è il primato del girone, ma al momento questa partita non è nella testa del tecnico abruzzese che ha detto: “La Champions? La partita più importante era questa e sono arrabbiato”. L’esonero non lo rischia Di Francesco anche se nelle ultime settimane spesso ha traballato. La semifinale di Champions dello scorso anno, la qualificazione ottenuta già per gli ottavi lo rendono saldo, ma è chiaro che se a fine campionato la Roma non si classificherà tra le prime quattro e non riuscirà a vincere nemmeno un trofeo sarà complicato per Di Francesco mantenere la panchina, e forse anche per questo il quarantanovenne ex centrocampista si rammarica parecchio per il ko con l’Udinese, che ha inflitto la terza sconfitta esterna alla Roma, battuta anche da Milan e Bologna, mentre in casa è stata battuta alla Spal.