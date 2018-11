Una sconfitta di misura, ma che fa malissimo. La Roma torna da Udine con la quarta sconfitta stagionale e l'ennesimo passo falso che la frena nella rincorsa alla zona Champions. Determinante la rete di De Paul a inizio ripresa dopo un primo tempo privo di vere emozioni. I giallorossi dominano nel possesso, nei corner, nei tiri verso Musso ma alla fine devono ringraziare Mirante e il VAR per non crollare sotto una goleada dei bianconeri di Nicola (all'esordio). Male Schick, partito da titolare e finito negli spogliatoi prima della fine di gara, sostituito da Dzeko.

A Udine per rientrare tra le prime

La Roma prova a sbancare Udine con le scelte di Di Francesco che tra turn over pre Champions League e infortuni vari prova a mettere in campo una formazione comunque competitiva in grado di conquistare tre punti che la rilancerebbero in campionato. Ma il compito appare subito più complicato del previsto.

Tutto su Schick

Il primo tempo si spegne quasi subito, con le due squadre che si fronteggiano a ritmi decisamente rallentati: in avanti i giallorossi non riescono a sfondare con uno Schick inserito in attacco come unico terminale al posto di Dzeko che non si riesce a procurare nemmeno una occasione da gol.

Udinese di rimessa

Dall'altra parte, l'Udinese, in piena crisi di gioco e risultati non si sbilancia con un assetto guardingo votato più a frenare il gioco dei più tecnici avversari rispetto al reale tentativo di imporsi in campo. Ne nasce una prima frazione in cui il contenuto è scevro di emozioni.

Kolarov vicino al gol

Nella ripresa, con le due squadre che si ripresentano senza cambi malgrado l'insufficiente prestazione dei primi 45 minuti, qualcosa cambia: i padroni di casa provano a farsi più arrembanti forse sfruttando la giornata non certo positiva della Roma. Al 53′ è Kolarov a provare la soluzione personale ma un minuto dopo passa l'Udinese.

Rete di De Paul, poi il VAR

Uno dei migliori in campo, il centrocampista bianconero De Paul conclude in area la sua ottima azione personale con un bel tiro sul quale Antonio Mirante non riesce ad arrivarci malgrado la conclusione non fosse perfetta. La Roma subisce il colpo, i padroni di casa provano l'affondo e al 62′ arriverebbe anche il raddoppio se non fosse per il VAR che annulla la rete per un tocco di mani.

Schick bocciato

Nel finale di partita Di Francesco non cambia modulo ma gli attori in campo: dentro Under e Dzeko al posto di Kluivert e Schick del tutto inconsistenti ma la partita non cambia. La Roma prende più fiducia in avanti ma è l'Udinese a gestire al meglio la rete del vantaggio.