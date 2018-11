Gli highlights di tutte le partite giocate tra sabato e domenica si completano oggi con l'ultimo appuntamento in calendario. La 13sima giornata del campionato di Serie A si chiude questa sera con il posticipo tra Cagliari e Torino (ore 20.30). Per i sardi rappresenta l'opportunità di sganciarsi dalla zona calda della classifica, per il Toro è l'occasione (con una vittoria) di restare in corsa per un posto in Europa League. Granata in Sardegna senza il tecnico, Walter Mazzarri, costretto al riposo forzato per il malore che venerdì scorso ha indotto la società a sospenderne il ruolo a scopo precauzionale. Quando potrà tornare? Solo dopo i test medici dei prossimi giorni, nel frattempo la guida dei granata passa al suo vice, Nicola Frustalupi.

Gli highlights delle partite della 13a giornata di Serie A

Chi fermerà la Juventus? Il pareggio del Napoli (0-0) contro il Chievo Verona è un assist per i bianconeri che aumento a +8 il vantaggio sui partenopei, secondi. Le prossime sfide contro Fiorentina e Inter (terza dopo la vittoria sul Frosinone e a -1 dagli azzurri) potrebbero cambiare ancora una volta i rapporti di forza in cima.

Il podio Champions. Agrodolce. E' il sapore del pareggio che il Milan ha raccolto all'Olimpico contro la Lazio. In vantaggio con Kessié (tiro, deviazione sfortunata del difensore biancoceleste, gol), i rossoneri sono stati acciuffati nel finale. Morale della favola: la squadra di Inzaghi resta al quarto posto ma il ‘diavolo' di Gattuso è in agguato. Crolla la Roma, battuta a Udine. La posizione di Eusebio Di Francesco torna in bilico: si gioca tutto in una settimana contro Real Madrid (qualificazione agli ottavi di Champions) e Inter (posticipo domenicale della 14a giornata).

Parma con vista sull'Europa League. A quota 20 c'è la squadra di D'Aversa, rivelazione di questa porzione di stagione. La vittoria su Sassuolo l'ha proiettata in piena zona Coppe approfittando dei passi falsi di Atalanta (ko a Empoli), Fiorentina (solo 0-0 a Bologna), Sampdoria (fermata sull'1-1 nel derby col Genoa).

Corsa salvezza. Udinese ed Empoli fanno un balzo in avanti di 3 punti portandosi poco al di sopra della zona rossa (+1 a 12 punti) nella quale sono invischiati Bologna (11), Frosinone (7) e Chievo (4) reduce da un pareggio insperato al San Paolo contro il Napoli.

Genoa-Sampdoria 1-1

Lazio-Milan 1-1

Napoli-Chievo 0-0

Bologna-Fiorentina 0-0

Empoli-Atalanta 3-2

Parma-Sassuolo 2-1

Inter-Frosinone 3-0

Juventus-Spal 2-0

Udinese-Roma 1-0