Lo stadio Olimpico è pronto a dare l'ultimo saluto a Daniele De Rossi e a mandare in archivio una stagione da dimenticare. Nel prossimo anno, la Roma ripartirà infatti da nuove ambizioni e soprattutto da un nuovo allenatore: Gian Piero Gasperini. Al di là delle dichiarazioni di facciata e delle smentite, l'attuale mister dell'Atalanta avrebbe infatti già accettato e addirittura firmato un pre contratto con la società di James Pallotta.

Scelto dal nuovo direttore sportivo Petrachi, nei prossimi giorni Gasperini firmerà un biennale (con opzione per il terzo anno) da due milioni e cinquecento mila euro a stagione, e si metterà al lavoro per dare le indicazioni di mercato al club capitolino. La nuova Roma prendere forma proprio intorno a giocatori che arriveranno in estate e grazie ad uno zoccolo duro di calciatori italiani, capitanati da Alessandro Florenzi.

Le richieste di mercato di Gasperini

Il nuovo allenatore avrebbe già chiesto la conferma dei vari Pellegrini, Cristante e Zaniolo (quest'ultimo inseguito da molti club italiani e stranieri), e il possibile arrivo di altri protagonisti del nostro campionato. Uno degli obiettivi di Gasperini è infatti Andrea Belotti, anche se il "Gallo" non sarebbe l'unico finito nell'agenda del 61enne allenatore di Grugliasco. Oltre al bomber granata, ci sarebbero anche Tonali, Baselli e Izzo. Il tutto senza contare quei giocatori dell'Atalanta (come ad esempio Palomino e Mancini) pronti a seguire Gasperini fino a Roma.

Nonostante le parole del presidente Percassi, allenatore e alcuni giocatori della Dea sarebbero quindi ad un passo dall'addio. Dopo l'esperienza infelice con l'Inter nel 2011, durata soltanto pochi mesi, Gasperini avrà dunque una nuova chance in una grande del nostro calcio. Roma che avrà come obiettivo il ritorno in Champions League: una sfida che il tecnico piemontese vuol provare a giocarsi fino in fondo.