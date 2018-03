La notizia della morte di Davide Astori ha funestato la domenica del calcio (Curi, Morosini e Ceccotti i precedenti). Inevitabile la decisione di rinviare la 27a giornata di serie A che, ieri, aveva vissuto il suo prologo con i tre anticipi. Sette le gare che si sarebbero dovute disputare: da Genoa-Cagliari (maglia quest'ultima che il difensore ha vestito per sei campionati, fino al passaggio alla Roma e poi alla Fiorentina) al posticipo Milan-Inter (con i rossoneri l'intera trafila nel settore giovanile).

Un dettaglio che passa in secondo piano rispetto a una simile tragedia, ma che pone la Lega Calcio nelle condizioni di dover definire una data di recupero, rispetto alla quale al momento non ci sono neanche delle ipotesi. Anche il fantacalcio deve adeguarsi di conseguenza e cercare una soluzione per la regolarità del gioco.

Le decisioni delle principali leghe pubbliche.

I principali gestori di concorsi a premi legati al fantacalcio (da Fantagazzetta a Magic Gazzetta) non si sono ancora pronunciati sulle modalità di recupero della giornata. Legittimamente in molti hanno preso tempo cercando di comprendere le decisioni della Lega e agire di conseguenza.

La soluzione più plausibile.

Viste le tre gare disputate e le sette rinviate, la scelta più logica è di congelare la giornata di campionato e rinviare i calcoli a quando sarà effettivamente disputata. In questo modo si andrebbe a tutelare la regolarità del gioco e non si inficerebbe la situazione di chi deve ancora veder scendere in campo il maggior numero dei propri titolari.

Come funziona il 6 politico.

In genere il sistema del "6 politico" viene applicato in caso di rinvio di una o due gare per più di 48 ore rispetto all'ultima partita disputata nella giornata in corso. Una circostanza diversa da quella attuale. Il sistema prevede comunque che si attribuisca a tutti i giocatori di movimento (5 al portiere), ad eccezione degli squalificati.