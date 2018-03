Dybala match winner al 93′, Napoli affondato dalla Roma. Gli anticipi della 27a giornata di serie A portano in scena una rivoluzione sulla corsa scudetto, per certi versi inattesa, con i partenopei incapaci di chiudere a chiave la propria porta. Quattro le reti della Roma (Under, doppio Dzeko e Perotti) arrivate dopo il vantaggio al 6′ di Insigne e prima del centro inutile di Mertens, ormai a tempo scaduto. Gara tattica perfetta per Di Francesco, diverse cose da rivedere invece per il collega sulla panchina azzurra.

Per la Juventus, invece, vittoria strappata all'ultimo respiro con un Dybala ritrovato, a margine di una gara di grande difficoltà contro una Lazio ben messa in campo e costretta a subire la seconda delusione in extremis in tre giorni. Completa il quadro il successo, determinante in chiave salvezza, della Spal capace di superare il Bologna per 1-0 (Grassi) e di tornare a rimettere il naso fuori dalle ultime tre posizioni. Andiamo, dunque, a dare un'occhiata più nel dettaglio alle prestazioni individuali dei match attraverso il confronto dei voti di Gazzetta e Corriere dello Sport.

Napoli-Roma.

Voti e pagelle.

Napoli: Reina (5,5), Albiol (5 dalla Gazzetta e 4,5 dal Corriere), Hysaj (5), Koulibaly (5,5), Mario Rui (4 e 4,5), Allan (5 e 5,5), Jorginho (5 e 4,5), Zielinski (5 e 4,5), Hamsik (5), Callejon (6 e 5), Insigne (7), Mertens (6 e 5,5). Roma: Alisson (8 e 7), Fazio (7 e 6,5), Florenzi (6,5 e 7), Manolas (7 e 6,5), Kolarov (6,5), De Rossi (7 e 7,5), Nainggolan (7 e 8), Strootman (6,5 e 7), Perotti (6,5), Under (7 e 7,5), Gerson (6), Dzeko (8 e 8,5).

Lazio-Juventus.

Voti e pagelle.

Lazio: Strakosha (6), De Vrij (6 e 6,5), Luiz Felipe (5,5 e 6), Lukaku (5,5 e 6,5), Radu (6 e 7), Leiva (6,5 e 7), Lulic (6,5), Milinkovic (5,5 e 6), Parolo (5,5 e 6), Luis Alberto (6,5 e 5,5), Anderson (6 e 5), Immobile (5,5 e 6). Juventus: Buffon (6,5), Asamoah (5,5 e 6,5), Barzagli (6,5 e 7), Benatia (6), Lichtsteiner (6 e 5), Douglas Costa (6 e 6,5), Rugani (7 e 6,5), Khedira (6 e 6,5), Pjanic (6), Matuidi (6 e 7), Dybala (7,5 e 8), Mandzukic (5,5), Alex Sandro (6 e 6,5).

Spal-Bologna.

Voti e pagelle.

Spal: Meret (6), Felipe (7), Mattiello (5,5 e 6,5), Vicari (6), Cionek (6,5), Lazzari (6,5 e 6), Viviani (5,5 e 6), Everton (6,5 e 6), Grassi (7,5 e 7), Kurtic (6 e 6,5), Antenucci (6,5), Paloschi (6), Floccari (5,5 e 6). Bologna: Mirante (6), De Maio (6), Gonzalez (5), Helander (6), Masina (5,5), Orsolini (7 e 6,5), Donsah (6), Pulgar (6 e 5,5), Dzemaili (6 e 5), Di Francesco (5,5 e 5), Verdi (5 e 5,5), Avenatti (6,5 e 6), Destro (4).