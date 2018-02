A complicare una stagione particolarmente stressante, si è messa di mezzo anche la neve. Nel giorno in cui anche Rino Gattuso si è infastidito dei fiocchi caduti su Roma, che hanno costretto il Milan a non potersi allenare all'Acqua Acetosa e a fare esercizi soltanto in albergo in vista della semifinale di Coppa Italia con la Lazio, Juventus e Atalanta aspettano non solo la partita di coppa ma anche la decisione sulla data del recupero della partita di campionato. Dopo il rinvio per la forte nevicata che si è abbattuta su Torino nelle scorse ore, la Lega di Serie A ha emesso un comunicato ufficiale in merito alla possibile data per il recupero del match e ha segnalato che "indicativamente si disputerà martedì 13 o mercoledì 14 marzo".

Cosa cambia se si gioca il 13 marzo.

Inutile dire che il rinvio ha provocato malumori e fastidi da ambo le parti e che la maggior parte dei tifosi, che avevano macinato chilometri per arrivare allo "Stadium", si siano sentiti presi in giro dalla scelta di non giocare. Di fronte ad un calendario molto fitto e pieno di paletti, diventa ora problematico trovare una soluzione: soprattutto per la Juventus, impegnata nella lotta scudetto con il Napoli e anche in Champions League. Come riferito da "Tuttosport", se il giorno scelto sarà il 13 marzo l'orario sarebbe per forza quello delle 18: questo perché in serata sono previste le gare valide per il ritorno degli ottavi di Champions e la norma Uefa vieta la contemporaneità delle partite. In tal caso, il match con i bergamaschi farebbe anticipare a sabato 10 Juventus-Udinese: partita che verrebbe giocata a poco più di 48 ore dalla decisiva gara di ritorno col Tottenham.

La Juventus spinge per il 14 marzo.

Meno problematica pare essere la scelta del giorno successivo. La Lega di Serie A e l'Uefa stanno infatti trattando per trovare un accordo per mercoledì 14 marzo con possibile calcio d'inizio alle 18, visto che alle 20.45 scenderanno in campo Barcellona e Chelsea. Come riferito dal "Corriere dello Sport", la Juventus avrebbe dunque avallato la scelta del giorno e chiesto all'Uefa una deroga per giocare in contemporanea con Besiktas-Bayern: partita che regalerà pochissime emozioni, dopo il rotondo successo dei bavaresi per 5 a 0 nei novanta minuti dell'andata. L'eventuale collocazione nel mercoledì di Champions, non sarebbe un grosso problema per i bianconeri: impegnati nel sabato successivo contro la Spal a Ferrara.

L'ipotesi di un rinvio ad aprile.

Sepolta dalla neve la polemica innescata da Maurizio Sarri sulla contemporaneità delle partite, in realtà ci sarebbe una quarta ipotesi per il recupero di Juventus-Atalanta. Se i bianconeri dovessero saltare l'ostacolo Tottenham e qualificarsi per i quarti di finale di Champions League, le parti in causa proverebbero a posticipare il recupero addirittura ad aprile: mese meno congestionato dagli impegni ufficiali. Un'idea che, però, non troverebbe il gradimento dei vertici della Lega di Serie A.