Juventus-Atalanta è una partita che non si deve giocare. Così come in campionato, ora anche in Coppa Italia. Beffe del destino del calcio che ha racchiuso in una manciata di giorni la doppia sfida tra gli orobici e i bianconeri proprio nel mentre di una vera e propria bufera che avvolge l'Italia intera.

Domenica pomeriggio è stata rinviata la sfida di campionato, il cui recupero potrebbe essere inserito il 14 marzo prossimo. Ora c'è il pericolo che ciò accada anche per la partita di Coppa Italia, il return match dopo quello agli Azzurri d'Italia che sancirà chi tra la squadra di Allegri e di Gasperini passerà il turno.

La neve contro Juve e Atalanta.

Il problema, ovviamente, è sempre la neve che sta cadendo copiosa sul capoluogo piemontese e che non accenna a terminare nemmeno nella giornata di mercoledì quando in programma c'è appunto il ritorno di Coppa Italia. Dove l'Atalanta dovrà provare a capovolgere il risultato dell'andata e sbancare l‘Allianz Stadium.

Ingorgo Juve, tra recuperi e Champions.

Già il dover recuperare una partita il 13 o il 14 marzo metterà in difficoltà Allegri nella preparazione della sfida al Tottenham. La trasferta di Londra è un crocevia delicatissimo per l'allenatore bianconero che vuole a tutti i costi arrivare ai quarti di Champions League. Ma non sarà da meno la partita di campionato contro i bergamaschi: col Napoli che potrebbe allungare in classifica sarebbe doveroso un unico risultato, il successo.

in foto: Il meteo previsto su Torino per mercoledì 28: il match è in programma alle 17.30

I crucci di Allegri.

Se poi ci si mette di mezzo anche la Coppa Italia e il recupero della partita che è in programma mercoledì pomeriggio alle 17.30 all'Allianz Stadium, è chiaro che per la Juventus diventerebbe davvero delicato dover affrontare tante gare così determinanti in una manciata di giorni. I più, il tecnico bianconero ha fatto capire come sia fondamentale giocare con continuità per non perdere il ritmo partita, elemento fondamentale per provare a tener testa agli Spurs.