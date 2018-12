Nonostante il deludente cammino in campionato, il Real Madrid chiude il suo 2018 con un'altra coppa in bacheca. Dopo quella conquistata a Kiev nello scorso maggio, Sergio Ramos e compagni hanno infatti brindato anche alla conquista del Mondiale per Club: arrivato nella finale vinta contro l'Al Ain. Dopo i novanta minuti giocati nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, gli applausi sono andati anche a Lucas Vazquez: protagonista non solo nella finale ma anche nel match contro i Kashima Antlers.

Il ventisettenne attaccante ex Espanyol, ha così voluto festeggiare il primo trofeo della gestione di Santiago Solari, con uno scatto fotografico davvero particolare. Sul suo profilo Instragram, dopo la vittoria della coppa, è infatti comparsa una fotografia del figlio neonato (che porta il suo nome) che dorme nella culla con a fianco il prestigioso trofeo e la medaglia conquistati dal padre.

L'arrivo di Solari e il riscatto di Lucas Vazquez

Il giocatore di Santiago Solari, diventato padre nel maggio scorso subito dopo la conquista della Champions League e un anno dopo il suo matrimonio con Macarena Rodríguez, ha così celebrato la sua vittoria con l'immagine del piccolo Lucas e una didascalia a corredo della tenera fotografia: "Luqui riposa nella culla con il risultato del lavoro svolto".

Un'immagine che ha ovviamente fatto il pieno di like tra i seguaci del ventisettenne attaccante dei "Blancos", diventato un giocatore fondamentale dopo la partenza di Cristiano Ronaldo e con l'arrivo del successore di Julen Lopetegui. Con Solari in panchina, le cose per Vazquez sono infatti cambiate e il galiziano è riuscito a scavalcare nelle gerarchie del Real Madrid giocatori come Isco e Marco Asensio, e a giocare spesso a fianco dei due titolari Gareth Bale e Karim Benzema.