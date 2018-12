Il Real Madrid per il terzo anno consecutivo conquista il Mondiale per Club. La finale è stata una pura formalità. L’Al Ain, compagine degli Emirati Arabi che a sorpresa in semifinale aveva eliminato il River Plate, è stata sconfitta per 4-1, le danze le ha aperte Pallone d’Oro Modric, a segno pure capitan Ramos, un habitué dei gol nelle finali.

Real Madrid-Al Ain 4-1

Il Real, che nella semifinale era stato trascinato da Bale, sapeva di essere ampiamente favorito contro l’Al Ain e dopo 14 minuti trova il gol del vantaggio, il marcatore è Luka Modric che corona così un’annata splendida: Champions League vinta, finale dei Mondiali disputata con la Croazia e Pallone d’Oro.

L’Al Ain tiene bene il campo, non si sbilancia troppo, spesso rischia di subire il raddoppio e resta sotto di un gol fino al 60’ quando il figlio e nipote d’arte Marcos Llorente raddoppia con un ‘golazo’, in quel momento chiude in modo definitivo l’incontro. Il gol del centrocampista che Solari preferisce a Casemiro e Ceballos rompe gli argini in modo definitivo, il Real trova il tris con Sergio Ramos. Nel finale arriva il gol di Shiotani che rende meno amaro il passivo per l’Al Ain che però nel finale si fa gol da solo con Nader. Finisce 4-1.

I record del Real, di Toni Kroos e la rincorsa di Ramos

Sommando anche i successi ottenuti in passato e cioè quelli della Coppa Intercontinentale, che determinava la squadra più forte dell’anno tra la vincente della Champions e della Libertadores, a quelli del Mondiale per Club il Real Madrid sale per la settima volta sul tetto del mondo. Un record vero e proprio. Può fregiarsi di un bel primato anche Toni Kroos che è diventato il calciatore con più vittorie in questa manifestazione: 5 addirittura i successi, il primo con il Bayern, poi un poker di gioie con i ‘blancos’. Mentre Ramos e Marcelo ottengono il 20esimo trofeo da giocatori del Real e nella classifica all-time del club si avvicinano al grandissimo Gento (23) e a Manolo Sanchis (21).