In casa Real Madrid è già tempo di pensare al futuro. Archiviata con la sconfitta interna contro il Betis la deludente stagione 2018/2019, le merengues mettono già le basi per la prossima annata sportiva. Il club spagnolo attraverso una breve nota ha ufficializzato il rinnovo di Toni Kroos fino al giugno del 2023. Prolungamento di un'altra stagione per il centrocampista tedesco che negli ultimi mesi era finito al centro di voci di mercato che ipotizzavano una possibile cessione.

Real Madrid, ufficiale il rinnovo di Toni Kroos fino al 2023

Il Real Madrid mette le basi per la stagione 2019/2020, quella del riscatto dopo le tante delusioni degli ultimi mesi. In attesa dei colpi di mercato, le merengues hanno blindato uno dei senatori della squadra ovvero Toni Kroos. Attraverso una breve nota, la società madrilena ha ufficializzato il rinnovo contrattuale del calciatore tedesco: "Real Madrid CF e Toni Kroos hanno concordato di estendere il contratto del giocatore, che è legato al club fino al 30 giugno 2023". Il Real ha dunque deciso di prolungare il vincolo dell'ex Bayern per un'altra annata, visto che il precedente sarebbe andato in scadenza nel 2022. Quanto guadagnerà Kroos dopo il rinnovo del contratto? Possibile una conferma dell'ingaggio attuale che è di circa 12 milioni di euro.

Toni Kroos perno del Real del futuro, chiusura al mercato

Il futuro di Toni Kroos dunque sarà ancora al Real Madrid. Il tedesco arrivato alla corte delle merengues nel 2014 per 25 milioni di euro, nella sua esperienza spagnola ha conquistato 3 Champions, 1 Liga, 4 Mondiali per Club, una Supercoppa spagnola e 3 Supercoppe europee. Nell'ultima annata qualche infortunio di troppo e prestazioni non all'altezza (come tutta la squadra) hanno alimentato indiscrezioni di mercato relative ad un possibile addio. Kroos è stato accostato anche a diversi club italiani, come sogno di Inter e Juventus. Alla fine però il Real ha deciso di non privarsi del suo metronomo, in vista dell'annata della rinascita.