Contrariamente a ciò che è capitato negli ultimi anni, il Real Madrid ha deciso di muoversi anche nel mercato invernale e di piazzare un colpo interessante. Come riportato dallo spagnolo "Marca", la dirigenza dei "Blancos" avrebbe infatti chiuso l'accordo con il Manchester City per il ritorno in Spagna di Brahim Diaz: diciannovenne centrocampista spagnolo-marocchino, cresciuto nelle giovanili del Malaga e svezzato nella scuola calcio dei "Citizens".

L'intesa tra i due club sarebbe stata trovata sulla base di 15 milioni di euro più bonus, dopo che gli inglesi avevano inizialmente chiesto 20 milioni per il cartellino del ragazzo. Dopo sei anni a Manchester e con il contratto in scadenza nel prossimo giugno, Brahim Diaz fa dunque il suo ritorno in patria dove ad attenderlo c'è un contratto per i prossimi sei anni e un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione.

Florentino Perez guarda al futuro

L'annuncio ufficiale e la presentazione alla stampa avverranno nei prossimi giorni, ma l'affare è da intendersi già praticamente siglato dalle due parti con "Marca" che ha parlato in prima pagina di una conclusione dell'affare imminente. Per il tecnico Santiago Solari, che ha già dimostrato di non aver paura di affidarsi alla classe dei giovani presenti nella rosa "merengue", si tratta del primo rinforzo da quando siede su quella che è stata la panchina di Lopetegui.

Rispetto all'esperienza di quest'anno con il City, dove è sceso in campo soltanto in quattro occasioni, Brahim Diaz (definito da molti il "nuovo Isco") dovrebbe dunque trovare più spazio con i campioni d'Europa in carica sin dalle prime partite del nuovo anno del Real Madrid. L'arrivo del classe '99 si inserisce in una politica di ringiovanimento della rosa madridista: composta da diversi "veterani" che, nella prossima estate, potrebbero anche animare il mercato e lasciare definitivamente la capitale spagnola.