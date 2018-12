Non più al Real Madrid né la Serie A, secondo le ultime notizie di mercato rilanciate dal quotidiano spagnolo ‘As' il futuro di Isco sarebbe in Inghilterra. Logorato il rapporto con il tecnico, Santiago Solari, l'ex Malaga è scivolato dietro le quinte (5 volte titolare nella Liga su 13 convocazioni) e ha accumulato malumore, abbastanza da sbottare contro il pubblico del Bernabeu che lo ha fischiato e rifiutare perfino la fascia di capitano da Marcelo che usciva dal campo perché sostituito. Difficile possa restare, del resto le pretendenti non mancano: nel novero delle squadre interessate a lui c'è anche la Juventus, che segue da tempo il centrocampista gradito ad Allegri (e a Cristiano Ronaldo), ma è il Manchester City il club in vantaggio.

Quando si muoverà Isco? Non a gennaio, quasi sicuramente a giugno… il ‘quasi' è d'obbligo perché l'arrivo del nuovo allenatore potrebbe cambiare le cose e convincere il calciatore a restare. Se così non sarà – come tutto lascia presagire – allora la strada che porta da Pep Guardiola sarà tutta in discesa.

Contatti con l'entourage del calciatore. Il quotidiano spagnolo ha rivelato anche un retroscena relativo all'interesse del Manchester City per Isco: emissari del club avrebbero già contattato l'entourage del giocatore per sondare la disponibilità del giocatore e valutare i passi da fare. La volontà da parte dell'ex Malaga c'è e fa leva sui complimenti spesso rivoltigli dal tecnico catalano: sentirsi di nuovo importante e al centro del progetto è la condizione essenziale per dire sì e ritrovare quegli stimoli venuti a mancare a Madrid.

Quanto costa? Isco, che ha rinnovato nel 2017 il contratto fino al 2022, guadagna uno stipendio di 6.7 milioni di euro a stagione e ha una clausola rescissoria da 700 milioni di euro. Impossibile acquistarlo a queste condizioni ma se il Real farà concessioni per trattare l'addio allora la base di partenza non potrà essere inferiore ai 75 milioni di euro, valore attuale di mercato del calciatore come indicato da Transfermarkt.