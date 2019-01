E' un momento nero per il Real Madrid. Se il ko interno contro la Real Sociedad ha messo in evidenza i limiti della squadra di Solari, scatenando la contestazione dei tifosi, le notizie provenienti dall'infermeria hanno peggiorato le cose. Il club campione d'Europa in una nota ufficiale ha comunicato lo stop per infortunio di Thibaut Courtois. L'estremo difensore è fuori gioco per l'ennesimo problema muscolare, una vera e propria piaga per le merengues che sono state già costrette a rinunciare a numerose pedine

Real Madrid, infortunio per Thibaut Courtois. Cosa si è fatto

E' stato lo stesso Real Madrid ad annunciare in un comunicato ufficiale lo stop forzato di Thibaut Courtois. Il motivo? L'ennesimo infortunio di natura muscolare che ha colpito un giocatore dei campioni d'Europa. Nello specifico gli accertamenti medici hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo iliaco sinistro. Un problema molto fastidioso che comporterà un periodo di riposo assoluto per il numero uno della nazionale belga

Quanto tempo rimarrà fuori Thibaut Courtois. Keylor Navas torna titolare

A fare il punto sui tempi di recupero dall'infortunio di Thibaut Courtois ci ha pensato il Real che ha parlato di "alcune settimane" di stop per il suo portiere. Una situazione che spingerà Santiago Solari a concedere nuovamente fiducia a Keylor Navas, il portiere che nelle ultime annate ha difeso con successo la porta delle merengues. Aria di rinnovo per il gatto costaricano, che nei giorni scorsi sembrava destinato all'addio, destinazione Arsenal.

Quanti infortuni muscolari nel Real, ecco i giocatori finiti ko

Thibaut Courtois è solo l'ultimo di una lunga lista di infortunati in casa Real Madrid. Prima di lui infatti sono finiti ko Asensio, Marcos Llorente, Bale, Javi Sanchez, Mariano e Kroos. Per il tedesco inizio d'anno da dimenticare con una lesione di secondo grado all’adduttore della coscia sinistra. Santiago Solari dunque deve fare i conti con una vera e propria emergenza che incide anche sul rendimento di una squadra che in questa stagione sembra una lontana parente di quella vista in campo le scorse annate.