Non ci sono buone notizie per Zinedine Zidane: in vista della semifinale di ritorno con il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Dani Carvajal e di Isco: il trequartista spagnolo è stato sostituito nella gara dell'Allianz Arena alla fine del primo tempo per un infortunio alla spalla ed è praticamente fuori causa per la gara del Santiago Bernabéu di martedì prossimo secondo quanto riferito da fonti vicine al club blanco. Isco ha avuto un problema alla spalla sinistra dopo un tackle di Boateng al primo minuto di gioco e Zidane lo ha sostituito dopo i primi 45′ con Marco Asensio ma il malagueño soffre di una distorsione alla spalla e non basteranno 6 giorni per recuperare nonostante sarà lo studio radiologico a determinare se l'articolazione è danneggiata o meno. Nella mattinata di venerdì verranno effettuate tutte le prove che indicheranno la presenza o l'assenza del numero 22: Zinedine Zidane non vuole fare a meno del suo "Genio" ma, allo stesso tempo non lo rischierà e preferisce averlo in condizioni ottimali per giocare una ipotetica finale di Champions League il prossimo 26 maggio a Kiev.

Bayern, a Madrid non ci sarà Boateng

Non solo il Real Madrid dovrà fare a meno di uomini importanti per la gara di ritorno: Jérôme Boateng non giocherà la seconda semifinali di Champions League contro i merengues per un problema strutturale agli adduttori della sua gamba sinistra. A differenza del difensore tedesco, Arjen Robben è in dubbio ma si proverà a recuperarlo mentre Javi Martínez sarà a disposizione di Jupp Heynckes: i tre uomini del Bayern Monaco che sono usciti malconci dalla gara di ieri all'Allianz Arena lasciano qualche perplessità ma, alla fine, dovrebbe mancare solo il centrale difensivo che verrà sostituito da Nicklas Sule.