La UEFA ha fatto sapere che è stato aperto un procedimento disciplinare nei confronti del Bayern Monaco per le invasioni che sono arrivate subito dopo il triplice fischio della semifinale di Champions League contro il Real Madrid (1-2). Alla fine della partita diversi sostenitori hanno sono riusciti ad entrare sul campo di gioco da varie zone dell'Allianz Arena e sono stati inseguiti dal personale di sicurezza dello stadio per evitare il contatto con i calciatori del club bavarese e di quello spagnolo. Le accuse formulate al Bayern riguardano l'invasione di campo, regalato secondo l'articolo 16 paragrafo 2, e l'esibizione di uno striscione illegale con un messaggio di natura offensiva che sarà esaminato dal Comitato Controllo, Etica e Disciplinare della UEFA il prossimo 31 maggio.

Bayern, Boateng non ci sarà a Madrid

Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Jérôme Boateng nella gara di ritorno delle semifinali di Champions League contro il Real Madrid. A differenza del difensore tedesco Arjen Robben è ancora in dubbio e Javi Martínez sarà disponibile: sono questi i risultati degli accertamenti medici fatti dal club tedesco i tre uomini di Heynckes che sono usciti malconci dalla gara di ieri sera. In una nota il Bayern ha confermato oggi, come previsto, che Boateng non sarà disponibile per i 90′ del Santiago Bernabéu perché ha subito un grave infortunio muscolare: "Ha un problema strutturale agli adduttori della sua gamba sinistra" ma non sono stati resi noti i tempi di recupero. Alcuni media tedeschi temono che il difensore non sia in grado di giocare la Coppa del Mondo in Russia. Robben è uscito subito dal campo per un problema muscolare alla coscia sinistra: l'olandese è un pezzo fondamentale della squadra tedesca e dovrà fare una corsa contro il tempo per giocare contro il Madrid mentre per Javi Martínez la diagnosi parla di "una contusione alla testa" che gli impedirà di allenarsi per due giorni. La sua presenza tra 6 giorni non dovrebbe essere in discussione.