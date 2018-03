Non è ufficiale, ma poco ci manca. Robert Lewandowski, dopo quattro stagioni con il Bayern Monaco, vestirà la maglia del Real Madrid. A confermare l'indiscrezione di mercato, che già circola da diverso tempo, è stato il "Mundo Deportivo" che ha raccontato di come il giocatore polacco abbia raggiunto un'intesa con la società di Florentino Perez per la prossima stagione.

In attesa di sviluppi sulle trattative per portare a Madrid Neymar e Kane, il numerò uno delle merengues ha così deciso di chiudere per il 29enne bomber polacco che, nelle scorse settimane, si era separato dal suo storico agente Kucharski per mettersi nelle mani di Zahavi e realizzare il sogno di giocare a Madrid. Perez ha dunque deciso di uscire allo scoperto e giocare d'anticipo sulla concorrenza di Chelsea e Manchester United.

Gareth Bale pronto a partire

Secondo il "Mundo Deportivo", l'intesa tra Florentino Perez e il procuratore di Lewandowski, sarebbe stata trovata sulla base di un accordo che dovrebbe durare due anni con opzione per un terzo. Oltre alla durata, sono stati discussi anche i dettagli dell'ingaggio del 29enne di Varsavia che sarà più alto di quello attuale deciso con i bavaresi durante il rinnovo del 2016: 75 milioni di euro per cinque anni, 15 milioni a stagione.

Con l'arrivo di Robert Lewndowski al Bernabeu, il futuro di Gareth Bale pare dunque scritto. Il gallese, come ha spiegato il quotidiano spagnolo, è destinato a lasciare Madrid anche per consentire al club di alleggerire il monte ingaggi e finanziare in parte la nuova campagna acquisti estiva: iniziata, appunto, con l'accordo con Lewandowski. Dove giocherà l'ex Tottenham è ancora da capire, anche se appare molto probabile un suo ritorno in Premier League. Manchester United, Liverpool e Chelsea, sono infatti sulle sue tracce da tempo.