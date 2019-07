Dopo la batosta contro i cugini dell'Atletico nel match valevole per l'International Champions Cup, e la sconfitta contro il Tottenham nell'Audi Cup, per il Real Madrid di Zinedine Zidane è finalmente arrivata una vittoria. Nella finale per il terzo e quarto posto del torneo in corso all'Allianz Arena di Monaco, i Blancos (in campo però con una vistosa maglia verde) hanno infatti vinto nettamente contro il Fenerbahce mettendo in mostra un super Benzema: autore di una tripletta.

Passati in svantaggio dopo la rete di Rodrigues, gli spagnoli hanno infatti ribaltato la sfida grazie anche alle reti di Nacho e di Mariano Diaz: giocatore che piace anche alla Roma e al centro di diverse trattative di mercato. Senza Gareth Bale e James Rodriguez, vicini a lasciare il club e opportunamente lasciati a casa, il Real Madrid ha dunque colto la sua prima vittoria estiva: un successo macchiato però da alcune fragilità difensive, che hanno fatto scattare più di un campanello d'allarme.

Le parole di Zinedine Zidane

"Dispiace per i gol presi, ma miglioreremo e sono convinto che faremo un’ottima stagione – ha dichiarato Zidane, in occasione della conferenza stampa andata in scena a margine della sfida – Il modulo utilizzato? Abbiamo giocato molte volte con il 4-4-2, anche se in realtà è un 4-4-1-1 con libertà per Isco o Hazard. L’idea è cambiare le cose, perché dobbiamo cambiare il disegno".

Le novità tattiche del tecnico francese, i tifosi delle Merengue potranno probabilmente vederle in campo anche nell'imminente amichevole di lusso che il Real Madrid giocherà con la Roma di Paulo Fonseca. Le due squadre si sfideranno allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione della ‘Mabel Green Cup' in programma l’11 agosto prossimo: un incontro organizzato per dar voce al tema della sostenibilità ambientale.