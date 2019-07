Amichevole di lusso per la Roma, che domenica 11 agosto allo stadio Olimpico affronterà il Real Madrid nella Mabel Green Cup. Questa sfida è stata organizzata anche per dare voce al tema della sosentibilità ambientale, come ha confermato Manuel Campos Guallar, il Ceo di Mabel Capital:

Questo accordo ci consente di dare voce, attraverso il calcio, a una delle cause che più ci interessano, la sostenibilità del pianeta, è un onore avere avuto la fiducia di due prestigiosi club come Real Madrid e AS Roma che hanno accettato di partecipare a questa prima edizione. Speriamo che le persone possano godere di un grande spettacolo diventando allo stesso tempo più consapevoli dell’importanza del tema della protezione del nostro pianeta.

L’amichevole Roma-Real Madrid

La Roma è stata costretta a saltare la tournée negli Stati Uniti. I giallorossi dovevano giocare i preliminari di Europa League e per questo hanno rinunciato all’International Champions Cup, ma dopo l’esclusione del Milan hanno conquistato il posto alla fase a gironi e hanno dovuto organizzare una serie di amichevoli. Dopo le cinque giocate a Trigoria, la Roma se la vedrà nel giro di pochi giorni contro Perugia, Lille e Athletic Bilbao. E l’11 ospiterà il Real all’Olimpico, sono stati già diffuse informazioni relative all’acquisto dei biglietti della partita, si parte da 15 euro, prezzi ridotti per gli abbonati in curva e distinti. Per i blancos sarà l’ultimo test prima dell’inizio della Liga che inizierà contro il Celta Vigo sabato 17 agosto.

L’ultimo precedente e la trattativa per Mariano Diaz

Roma e Real Madrid si sono affrontate spesso in questi ultimi anni. Negli anni questa doppia sfida è diventata un’abitudine in Champions League. L’ultima volta è da cancellare per i giallorossi che all’Olimpico furono sconfitti per 3-0, lo scorso novembre. Punteggio identico all’andata. L’amichevole dell’11 agosto potrebbe rappresentare un'occasione per discutere anche di Mariano Diaz, obiettivo di mercato della Roma.