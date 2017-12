Il sogno dei tifosi del Real Madrid si chiama Harry Kane. Non hanno dubbi i sostenitori dei blancos che preferirebbero un ingaggio del forte centravanti del Tottenham sul calciomercato a quello di Neymar. E' quanto trapelato da un sondaggio del quotidiano spagnolo Marca che ha raccolto il parere di ben 100mila sostenitori, che si sono espressi in maggioranza per l'"uragano" Kane che chiude un 2017 da sogno come miglior goleador dell'anno solare.

Real Madrid, i tifosi sul mercato preferiscono Kane a Neymar.

Attraverso un sondaggio, il tabloid Marca sul suo sito web ha chiesto ai tifosi quale acquisto dei sogni vorrebbero sul mercato da parte del Real Madrid. 100.ooo i voti complessivi con i sostenitori della squadra di Zidane che hanno preferito il centravanti inglese del Tottenham alla stella del Psg Neymar. 34% per Kane, contro il 23% di Neymar. Una scelta legata alla volontà di assicurarsi una prima punta che possa raccogliere l'eredità di un Benzema protagonista di un rendimento non esaltante. Al terzo posto ecco un'altra prima punta ovvero Kylian Mbappé, vicinissimo nella scorsa estate al Real prima di scegliere il Psg, con il 14% delle preferenze.

I numeri di Kane, sogno di mercato del Real.

Kane rappresenta dunque il sogno di calciomercato dei tifosi del Real Madrid. I numeri del centravanti del Tottenham e della nazionale inglese d'altronde sono da urlo: con l'ultima tripletta al Southampton, il classe 1993 si è portato a quota 17 reti in stagione ma soprattutto, dopo aver eguagliato il primato di gol in un anno solare di Shearer, ha staccato Lionel Messi, diventando il goleador più prolifico al mondo in questo anno solare: 56 reti contro le 54 del fuoriclasse argentino.

Quanto vale Kane sul calciomercato.

Se il Real volesse realmente tentare un'offensiva di calciomercato per Harry Kane, dovrebbe mettere sul piatto cifre a dir poco esagerate. L'attaccante ha un contratto con il Tottenham fino al 2022, e una valutazione che parte dagli 80 milioni di euro (secondo il sito Transfertmarkt). Una cifra destinata a crescere, fino ai 100 milioni di euro, soprattutto nel caso in cui dovesse scatenarsi un'asta per il ragazzo. A quest'ultimo potrebbe essere proposto un contratto faraonico, nettamente superiore ai 6 milioni di euro a stagione percepiti ora agli Spurs.