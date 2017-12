Segna come nessuno in Premier league ma guadagna come un calciatore qualsiasi: Harry Kane, il nuovo fenomeno del Tottenham e del calcio inglese con la sua tripletta al Southampton non ha avuto eguali nel 2017 sotto porta, eppure il suo stipendio è solamente il 35° della Premier League. Guadagna soltanto 110 mila sterline a settimana (circa 200 mila euro), nulla in confronto di altri come ad esempio Paul Pogba che ogni sette giorni strappa un assegno che vale più del doppio dell'attaccante del Tottenham.

Solo 200 mila euro a settimana.

Harry Kane ha dimostrato anche di recente la sua importanza per il Tottenham con la sua seconda tripletta consecutiva in Premier League quando hanno spazzato via il Southampton nel giorno di Santo Stefano con gli Spurs vincenti 5-2 davanti al proprio pubblico in festa. Nonostante le prodezze dell'attaccante, però Kane attualmente guadagna 110.000 sterline a settimana – una cifra modesta rispetto ad alcuni dei suoi pari più importanti. Kane guadagna quanto il centrocampista del Chelsea N'Golo Kante

Van Dijk, Pogba e Lukaku i Paperoni.

Il nuovo acquisto da 75 milioni di sterline, Virgil van Dijk, ad esempio, ha firmato un contratto del valore di 180.000 sterline alla settimana, rendendolo il nono più alto del campionato inglese. In cima alla lista si trova la superstar del Manchester United, Paul Pogba, con i suoi 290.000 sterline a settimana (quasi 500 mila euro ogni 7 giorni) e il compagno di squadra Romelu Lukaku, il secondo più pagato della lega.

City e United i più generosi.

Il duo del Manchester City, Sergio Aguero e Yaya Toure sono in terza posizione con l'attaccante dello United Zlatan Ibrahmovic su un stipnedio da 220.000 sterline a settimana. Sette dei migliori otto giocatori della Premier League giocano o con il City o con lo United, con Eden Hazard del Chelsea che si è avvicinato alla vetta con il sesto posto a £ 200.000 a settimana.