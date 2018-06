Il Messico per la settima volta consecutiva disputerà i Mondiali. Per la quinta volta consecutiva nell’elenco dei convocati c’è Rafa Marquez, che entra così a far parte di un club veramente elitario quello dei (pochi) giocatori che hanno disputato cinque Mondiali. Prima di lui ci erano riusciti solamente il portiere messicano Antonio Carbajal, il centrocampista tedesco Lothar Matthäus e Gigi Buffon, che lo scorso novembre ha visto svanire il sogno della sesta partecipazione che gli avrebbe regalato un record strepitoso e sicuramente anche imbattibile.

Marquez in patria è un’istituzione, come denota anche il suo soprannome: ‘Il Gran Capitan’. Ma al di là del nickname in pochi immaginavano di vedere questo trentanovenne difensore nell’elenco dei 23 del c.t. Osorio, che ha sorpreso tutti decidendo di puntare sulla sua esperienza. Rafa Marquez ha avuto una carriera lunga e ricca di successi, che non è stata offuscata dalle ultime annate e da qualche vicenda extra calcistica poco chiara.

Esordisce diciassettenne con l’Atlas, nel 1997 a Hong Kong gioca per la prima volta con la nazionale messicana. Giovanissimo passa al Monaco con cui vince il titolo nel 2000, poi firma per il Barcellona e fa parte di due squadre passate alla storia quelle del 2006 e nel 2009. La prima conquista la Champions con Rijkaard in panchina e Ronaldinho come simbolo, la seconda ha Messi simbolo, Guardiola in panchina e conquista il triplete. Quando firma per i Red Bulls di New York in tanti, forse anche lui, pensano che la sua carriera si avvia verso un agiato viale del tramonto, ma non è stato così. Marquez, al netto di qualche stagione non indimenticabile, è rimasto sempre su buoni livelli e ha mantenuto il posto in Nazionale e in Russia sarà ancora il capitano della ‘Tricolor’.

Cinque Mondiali per Rafa Marquez, che entra a far parte di un club molto ristretto che comprende due calciatori che hanno scritto pagine importanti della storia del calcio: Lothar Matthäus, campione del mondo nel 1990 e finalista nel 1982 e nel 1986. L’ex Inter ha preso parte anche alle edizioni del 1994 e del 1998; e Gigi Buffon, campione del mondo nel 2006 e nei convocati anche nel 1998, 2002, 2010 e 2014, e due messicani. Perché oltre a Marquez cinque partecipazioni le vanta anche il portiere Antonio Carbajal, presente nel 1950, 1954, 1958, 1962 e 1966.

