Radja Nainggolan avrà imparato la lezione? Il centrocampista sospeso dall'Inter dopo l'ennesimo ritardo agli allenamenti ha voluto dimostrare subito la volontà di "rimettersi in carreggiata". A tal proposito, il giocatore belga, si è presentato presso la struttura sportiva della Pinetina, per la seduta d'allenamento prevista in mattinata, con 15′ d'anticipo. Nainggolan dunque ha recepito il drastico messaggio dell'Inter, arrivato sotto forma di provvedimento disciplinare, ed è pronto a riscattarsi, concentrandosi esclusivamente sul lavoro.

Perché Radja Nainggolan è stato sospeso dall'attività agonistica e cosa significa

Il "caso Nainggolan" ha catalizzato l'attenzione nelle ultime ore in casa Inter. Il centrocampista è stato sospeso dall'attività agonistica con tanto di multa superiore a 30mila euro. Una decisione presa dal club nerazzurro, regolamento alla mano, per punire l'ennesimo ritardo in allenamento del giocatore belga. Un segnale forte lanciato sia all'ex Roma che a tutto il gruppo. L'esclusione dall'attività agonistica comporterà l'assenza di Radja Nainggolan nel delicato confronto Inter-Napoli (e forse anche con l'Empoli), ed evidenzia dunque la volontà nerazzurra di non fare più sconti. Il "ninja" però non è stato messo fuori rosa e dunque può regolarmente allenarsi con la formazione di Spalletti

Radja Nainggolan impara la lezione e si presenta all'allenamento in anticipo

Ecco allora che Radja Nainggolan si è presentato alla seduta d'allenamento mattutina in anticipo. L'inizio dei lavori era previsto alle 10, con allenamenti alle 11, ma il centrocampista come evidenziato da Sky Sport è arrivato con 15′ prima. Dopo la sessione video, è arrivato per tutto il gruppo il lavoro in palestra e poi spazio alla parte tecnica con torello e possesso palla. Nainggolan dunque vuole dimostrare di essere intenzionato a rigare dritto, come confermato anche dalla sospensione del suo profilo Instagram che spesso e volentieri gli è costato altre polemiche.

L'Inter furiosa con Nainggolan, potrebbe saltare anche Empoli

La speranza è che il gesto di Radja Nainggolan possa servire a gettare acqua sul fuoco. L'Inter infatti è molto arrabbiata con Radja Nainggolan per la sua mancanza di disciplina in un momento tutt'altro che semplice. A tal proposito il belga potrebbe anche saltare la sfida in casa con l'Empoli. Una situazione che confermerebbe anche la possibile rottura tra le parti, con una prossima cessione del giocatore non da escludere