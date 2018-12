L'Inter ha sospeso per motivi disciplinari Radja Nainggolan. Cosa ha combinato il centrocampista belga? Perché il club ha deciso di adottare un provvedimento del genere che costringerà il calciatore a saltare la prossima gara di campionato contro il Napoli? La motivazione è da ricercare in un atteggiamento che alla società e allo staff tecnico non sono piaciuti: all'indomani del pareggio beffa incassato a Verona (il gol di Pellissier nel recupero ha bloccato i nerazzurri sul pareggio), l'ex romanista si è presentato in ritardo alla seduta di allenamento programmata alla Pinetina.

La comunicazione ufficiale è stata data attraverso i canali social dell'Inter, con una nota tanto breve ma molto chiara così da sgombrare il campo da qualsiasi illazione o dubbi sulle condizioni fisiche del calciatore. Non c'è alcun problema di tipo muscolare (lo stesso che lo aveva tenuto fuori nelle ultime giornate) alla base della decisione (sospensione automatica e assenza nella gara successiva).

FC Internazionale Milano comunica che Radja Nainggolan è momentaneamente sospeso dall'attività agonistica per motivi disciplinari.

Cosa succede adesso? Niente match coi partenopei per Nainggolan, resta da capire (ma lo si vedrà nei prossimi giorni) se parteciperà o meno all'ultima gara dell'anno, quella che vedrà i nerazzurri confrontarsi il 29 dicembre contro l'Empoli.

Niente match coi partenopei per Nainggolan, resta da capire (ma lo si vedrà nei prossimi giorni) se parteciperà o meno all'ultima gara dell'anno, quella che vedrà i nerazzurri confrontarsi il 29 dicembre contro l'Empoli. Quale è stata la reazione del calciatore? Null'altro ha potuto fare, nonostante lo stupore, che prendere atto del provvedimento. Nainggolan ha completato in maniera regolare la seduta di allenamento pur consapevole che non figurerà nell'elenco dei convocati in occasione della sfida contro la formazione di Ancelotti.

Non è un buon momento per il ninja che da quando è arrivato a Milano ha avuto poche opportunità per farsi apprezzare in campo, finendo spesso sotto i riflettori per vicende di natura extra calcistica. E' stato così quando fece un incidente in auto mentre, lasciata Trigoria (dove aveva salutato gli amici giallorossi), era diretto verso il quartier generale nerazzurro. E' stato così quando è stato ‘paparazzato' in una discoteca assieme a Fabrizio Corona oppure quando, più di recente, per la storia di assegni clonati (Nainggolan è stato vittima di una truffa) è emersa la sua passione per il gioco d'azzardo.