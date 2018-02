Prima il match interno con il Benevento da vincere a tutti i costi e poi il delicato derby contro il Milan che potrebbe rappresentare uno spareggio per l'Europa. In casa Inter si dovrebbe pensare solo a questo e ad una fase finale di stagione da vietato sbagliare, eppure a tenere banco ancora una volta è il futuro di capitan Icardi. Le ultime dichiarazioni di Wanda Nara, mal digerite da Walter Sabatini potrebbero essere il preludio ad un addio, con Real e Psg alla finestra pronte a ricoprire d'oro Maurito.

Perché Wanda Nara ha fatto infuriare l'Inter.

Ci risiamo, in un momento assai delicato per l'Inter, Wanda Nara ha parlato del futuro del suo compagno e assistito. Quest'ultimo attualmente fermo ai box per un'infiammazione al ginocchio, vorrebbe un ulteriore ritocco dell'ingaggio e pur pensando "solo all'Inter" prende nota dell'interesse delle big d'Europa nei suoi confronti. Secondo la biondissima argentina sarebbero due le squadre pronte a fare follie per il capitano nerazzurro. Parole quelle della signora Icardi che hanno fatto arrabbiare il coordinatore dell'area tecnica di Suning Sabatini, soprattutto per il momento in cui sono state pronunciate.

Real e Psg, ecco i due top club interessati a Icardi.

Ma quali sono i club realmente interessati a Icardi e pronti a mettere sul piatto cifre importanti per il bomber? Uno è il Real Madrid, che già da tempo è uscito allo scoperto per l'argentino, l'altro invece è il Paris Saint Germain che a sorpresa potrebbe convincere il giocatore a trasferirsi sotto la Tour Eiffel con un contratto super, davvero irrifiutabile. D'altronde i parigini sono alla ricerca per il futuro di un'altra prima punta che potrebbe alternarsi a Cavani nell'immediato e raccoglierne l'eredità in futuro, formando con Neymar e Mbappé un altro tridente da urlo.

Ecco quanto offre il Psg per Icardi.

L'ultima sessione di calciomercato estiva ha confermato che il Psg non ha problemi di liquidità. Ecco allora che nella prossima estate, il club transalpino potrebbe concedere il bis. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, prima di trattare con l'Inter sulla cifra per l'acquisto, i francesi potrebbero convincere Icardi con un contratto eccezionale: più di 10 milioni di euro all'anno, per un totale di circa 60 milioni in 5 anni. Molto di più dunque degli attuali 8 milioni percepiti all'Inter, con il bomber che potrebbe giovare anche del fisco francese che gli permetterebbe, per il primo anno salariale, di incassare il 70% dell'ingaggio lordo mensile. Un affare complessivo da 160 milioni considerando l'attuale clausola rescissoria di 110 milioni del giocatore

La risposta del Real Madrid.

Dunque per Icardi potrebbe esserci una corsa di mercato a due con il Real pronto a tenere testa al Psg. L'argentino, nonostante le alte cifre in ballo, potrebbe rivelarsi meno costoso di Kane e Lewandowski altri obiettivi per il dopo Benzema. In questo caso sul piatto c'è un'offerta da quasi 50 milioni in 5 anni, con la possibilità di una concessione sui diritti d'immagine, sulla scia di quanto garantito a Benzema. Cifre fuori portata per un'Inter che in caso di cessione spera di guadagnare il più possibile