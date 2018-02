Come sta Mauro Icardi? Nel giorno del 25° compleanno l'Inter e il suo attaccante sono alle prese con la crisi profonda di risultati che ha aggiunto zavorra alle ambizioni di Champions League, con la Lazio che ha il fiato sul collo e il Milan all'orizzonte deciso a giocarsi il tutto per tutto quando arriverà al derby di San Siro. L'argentino è stato costretto a saltare le ultime tre partite con Crotone, Bologna e Genoa per un problema muscolare (elongazione agli adduttori della coscia destra), ma ora spuntano nuove indiscrezioni su un altro problema fisico che riguarderebbe il ginocchio.

Infortunio Icardi, le condizioni: infiammazione al ginocchio.

A rivelare il tutto ci ha pensato il Corriere della Sera che ha evidenziato che il bomber e capitano dell'Inter deve fare i conti con un'infiammazione al tendine rotuleo e una recidiva muscolare che dura sin dai tempi della Samp. Maurito avrebbe convissuto con questi problemi che lo avevano costretto allo stop già a novembre dopo il match con il Torino. Ora il nuovo stop necessario a tenere a riposto l'arto e far passare l'infiammazione, per evitare complicazioni e permettere a Icardi di tornare nella fase più calda della stagione.

Quando rientra in campo Mauro Icardi.

Spalletti, l'Inter e i suoi tifosi si chiedono quando potrà tornare in campo Icardi. Quest'ultimo sembrava pronto al rientro nella trasferta di Genova, e invece è arrivata un'ulteriore mancata convocazione a titolo precauzionale. Dalle prossime ore potrebbe tornare a lavorare con la squadra, ma il suo utilizzo nel match con il Benevento è in forte discussione. D'accordo con lo staff medico Spalletti potrebbe decidere di far riposare ulteriormente il suo bomber in vista delle sfide ben più difficili contro Milan, Napoli e Sampdoria.

Cosa succederà a fine stagione, Maurito potrebbe lasciare l'Inter.

Un'assenza dunque che sarebbe ulteriormente prolungata in vista del rush finale della stagione. E poi cosa succederà? A giugno le strade di Icardi e dei nerazzurri potrebbero anche separarsi alla luce del forte interesse del Real Madrid, soprattutto se dovessero arrivare offerte superiori ai 100 milioni. Da qui a giugno tutto può dunque succedere, con Wanda Nara che nel frattempo proverà a strappare un altro rinnovo super per il suo assistito.