Lui pensa all'Inter, lei a far soldi. Del resto, Wanda Nara, consorte e agente di Mauro Icardi l'ha sempre detto con orgoglio: "Sono l'unica moglie che fa guadagnare il marito". E lo rivendica quando sente dire che Mino Raiola – procuratore di molte stelle del calcio internazionale – ha in animo di portare l'attaccante lontano dall'Italia, in Inghilterra, dove ci sarebbero squadre pronte a opportunità milionarie e ricche commissioni (anche per l'agente). "Ma io, e solo io, mi occupo del futuro di Mauro e quindi devo valutare le opzioni: tutto passa da me, chi vuole Icardi deve bussare alla mia porta".

Pronta a trattare. Concetto chiaro che sgombra il campo da qualsiasi chiacchiericcio del gossip, che nulla c'entra quando si parla di affari, contratti, strategie di marketing e quant'altro costituisce il nocciolo della questione rispetto al corredo accessorio di foto sensuali, sguardi ammiccanti, prose provocanti e servizi fotografici dati in pasto al mondo social. Che se ne nutrano pure, al popolo (compreso quello della Rete) sono sempre piaciute le tre ‘f' (festa, farina e forca). Lei, intanto, pensa alla cose serie: ovvero, tessere la trama dei rapporti perché il bomber nerazzurro, nonostante il periodo di crisi della squadra e l'infortunio, possa trovare adeguata soddisfazione per le proprie qualità/ambizioni.

Non ho incontrato il ds Ausilio, ma ci sentiamo spesso al telefono – ha ammesso la signora Icardi al Corriere dello Sport -. Lui sa quello che penso io e io so la posizione sua e della società. In quest'ultimo periodo si sono avvicinate un paio di squadre importanti che hanno dimostrato di apprezzare Mauro. E io che mi occupo del suo futuro devo almeno ascoltarle, valutare le condizioni e la situazione.

Chi sono questi due club? Qual è la posizione della società? Nell'uno e nell'altro caso la donna mantiene il più stretto riserbo però lancia il sassolino nello stagno per smuovere le acque. Il messaggio è chiaro: cosa volete fare, rinnoviamo oppure avete davvero in animo di cedere Maurito a fine stagione? Non lo dice ma l'evoluzione della stagione nerazzurra e la necessità di centrare la Champions per porre un argine al fairplay dei conti e del bilancio come chiesto dalla Uefa diventano cruciali per il futuro di Icardi all'Inter. Il nodo è proprio questo: in caso di mancata qualificazione alla Coppa quelli che oggi sono derubricati a contatti domani potrebbero diventare operazioni reali.

Cosa fa l'Inter in tutto questo? Da parte della società c'è stata un'apertura a intavolare una trattativa per l'ulteriore prolungamento del contratto del capitano. Un accordo che è stato già ritoccato nell'ottobre 2016 quando Icardi firmò un rinnovo fino al 2021 con stipendio da 5.5 milioni di euro a stagione e una clausola rescissoria valida solo per l'estero da 110 milioni attivabile solo dall'1 al 15 luglio 2018. Real Madrid e Chelsea (con il Manchester United sullo sfondo) sono le società maggiormente indiziate: hanno abbastanza forza economica da potersi permettere un calciatore come l'argentino. E se decidono di affondare il colpo possono farlo in qualsiasi momento. Giugno, in fondo, non è così lontano e molto prima si capirà se questa Inter sarà da Champions o da Europa League.