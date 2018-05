In un Olimpico di Roma tutto esaurito Juventus e Milan sono pronte a scendere in campo nella finale di Coppa Italia 2017-2018. Se i bianconeri sono a caccia di un successo che regalerebbe ad Allegri uno storico poker di doppiette campionato-coppa (con lo scudetto che al momento appare solo una formalità), i rossoneri vogliono mettere in bacheca un titolo che rappresenterebbe l'inizio di un nuovo ciclo, raccogliendo i frutti dei tanti investimenti fatti in estate. Per le due società inoltre non bisogna dimenticare l'aspetto economico, e il premio in denaro in palio nella finale di Coppa Italia

Quanto guadagna chi vince la Coppa Italia

Nella notte capitolina dunque Juventus e Milan si contenderanno in gara unica la Tim Cup. Quanto guadagnerà chi vincerà la finale di Coppa Italia? La squadra che alzerà il trofeo metterà in cascina come premio 3.9 milioni di euro, come evidenziato dal Corriere della Sera. La seconda classificata dovrà invece accontentarsi di un premio di 2.5 milioni di euro. Cifre a cui andranno sommati i proventi del botteghino.

Quanto incasseranno Juventus e Milan dai biglietti

Oltre ai premi infatti, Juventus e Milan potranno contare sui soldi provenienti dall'incasso della finale di Coppa Italia. Previsti all'Olimpico 65mila spettatori, con il botteghino che dovrebbe offrire dunque un totale di circa 4 milioni di euro. Le due società si divideranno in parti uguali, come da accordi, il 90% dell'incasso (il 10% spetta alla Lega), e quindi potranno contare su circa 1.8 milioni di euro a testa.

L'albo d'oro della finale di Coppa Italia

Juventus e Milan dunque sicuramente penseranno anche al “portafoglio” oltre al prestigio di portare a casa la Coppa Italia. I bianconeri vogliono centrare il 4°titolo consecutivo e consolidare la leadership nell’albo d’oro del trofeo con 13 successi. Per i rossoneri, un successo contro la squadra di Allegri regalerebbe il 6° titolo della propria storia, che permetterebbe di eguagliare Fiorentina e Lazio. I rossoneri vogliono la rivincita dell’ultimo atto del 2015-2016, quando la Vecchia Signora s’impose ai supplementari. Il tutto con il ricordo della Supercoppa di Doha, con la vittoria ai calci di rigore proprio contro Buffon e compagni